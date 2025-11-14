ADMINISTRACIÓN EN INACAP: ARTICULACIÓN CON EMPRESAS, MODERNIZACIÓN Y BENEFICIOS DE ADMISIÓN 2026

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Carolina Saldivia, Directora de Carrera del Área Administración de INACAP Punta Arenas; Max Hormazábal, docente del área; y Angélica Ralil, Directora de Admisión y Comunicaciones, quienes conversaron sobre la formación y proyección de las carreras de Técnico e Ingeniería en Administración de Empresas, así como los desafíos actuales del sector y la oferta de Admisión 2026.

Durante la entrevista, los representantes de INACAP destacaron que ambas carreras se han consolidado como un aporte directo al desarrollo productivo regional, gracias a un trabajo permanente con empresas y sectores productivos locales, fortaleciendo competencias orientadas a la empleabilidad, la gestión eficiente y la adaptabilidad a los cambios del entorno.

En este contexto, enfatizaron que los desafíos de la gestión moderna exigen profesionales capaces de incorporar innovación, analítica de datos, transformación digital y un enfoque creciente en sostenibilidad, elementos que actualmente forman parte de la formación integral que ofrece la institución. La actualización curricular, el vínculo con el sector privado y el aprendizaje práctico fueron mencionados como pilares para preparar a los futuros profesionales.

Asimismo, Angélica Ralil informó detalles sobre Admisión 2026, resaltando que la institución cuenta con matrícula gratuita hasta el 31 de diciembre, junto con becas disponibles como la Beca Plateada, Dorada y STEM, dirigidas a apoyar el acceso a la educación superior y fomentar nuevas vocaciones en áreas estratégicas para el desarrollo regional.

