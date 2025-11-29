INACAP PUNTA ARENAS DA A CONOCER SU OFERTA ACADÉMICA EN LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

Durante el desarrollo de la 3ª Feria Educativa de Hidrógeno Verde, realizada este fin de semana en el CIJUM de Punta Arenas, Inacap tuvo una participación activa a través de sus estudiantes y de la exhibición de maquetas pedagógicas que muestran de manera práctica distintos procesos vinculados a las energías renovables y a la producción de hidrógeno verde.

Luis Fierro Aguila, representante de Inacap Punta Arenas, destacó la relevancia de que la institución forme parte de este tipo de actividades, señalando que “para Inacap es importante participar en este tipo de instancias porque les sirve para promover las carreras que tienen relación con esta temática como por ejemplo la carrera de Ingeniería en Energías”. Explicó además que, a través de los distintos ramos de la malla formativa, los estudiantes pueden aplicar conocimientos mediante maquetas que permiten observar de forma concreta el funcionamiento de procesos asociados al H2V y a las energías limpias.

Fierro Aguila también abordó la percepción que existe en parte de la ciudadanía respecto al desarrollo de los proyectos vinculados al hidrógeno verde, indicando que “hay una incertidumbre por parte de la comunidad sobre todo en cuál va a ser el fin de los proyectos que están hoy día en revisión o evaluación”. En ese sentido, remarcó que para la institución “es súper importante acercarse a la comunidad a través de sus estudiantes y estos tipos de instancias donde pueden mostrar cómo trabajan a través de estudios prácticos”, lo que contribuye tanto a fortalecer las habilidades de los alumnos como a explicar de manera más clara cómo funcionan estos procesos.

Durante la feria, Inacap presentó tres maquetas de uso pedagógico. Dos de ellas simulan la producción de electricidad mediante energías renovables —energía eólica y solar—, mientras que una tercera reproduce el proceso de producción de hidrógeno verde a través de la electrólisis y la generación de energía eléctrica mediante una celda de combustible.

La presencia del instituto técnico profesional permitió a los asistentes conocer de primera mano cómo se enseña y se aplica el conocimiento relacionado con el hidrógeno verde, reforzando el vínculo entre formación académica, innovación y el futuro energético de la región.

