Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de noviembre de 2025

INACAP PUNTA ARENAS DA A CONOCER SU OFERTA ACADÉMICA EN LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

​3° Feria educativa de Hidrógeno Verde

inacap

Durante el desarrollo de la 3ª Feria Educativa de Hidrógeno Verde, realizada este fin de semana en el CIJUM de Punta Arenas, Inacap tuvo una participación activa a través de sus estudiantes y de la exhibición de maquetas pedagógicas que muestran de manera práctica distintos procesos vinculados a las energías renovables y a la producción de hidrógeno verde.

Luis Fierro Aguila, representante de Inacap Punta Arenas, destacó la relevancia de que la institución forme parte de este tipo de actividades, señalando que “para Inacap es importante participar en este tipo de instancias porque les sirve para promover las carreras que tienen relación con esta temática como por ejemplo la carrera de Ingeniería en Energías”. Explicó además que, a través de los distintos ramos de la malla formativa, los estudiantes pueden aplicar conocimientos mediante maquetas que permiten observar de forma concreta el funcionamiento de procesos asociados al H2V y a las energías limpias.

Fierro Aguila también abordó la percepción que existe en parte de la ciudadanía respecto al desarrollo de los proyectos vinculados al hidrógeno verde, indicando que “hay una incertidumbre por parte de la comunidad sobre todo en cuál va a ser el fin de los proyectos que están hoy día en revisión o evaluación”. En ese sentido, remarcó que para la institución “es súper importante acercarse a la comunidad a través de sus estudiantes y estos tipos de instancias donde pueden mostrar cómo trabajan a través de estudios prácticos”, lo que contribuye tanto a fortalecer las habilidades de los alumnos como a explicar de manera más clara cómo funcionan estos procesos.

Durante la feria, Inacap presentó tres maquetas de uso pedagógico. Dos de ellas simulan la producción de electricidad mediante energías renovables —energía eólica y solar—, mientras que una tercera reproduce el proceso de producción de hidrógeno verde a través de la electrólisis y la generación de energía eléctrica mediante una celda de combustible.

La presencia del instituto técnico profesional permitió a los asistentes conocer de primera mano cómo se enseña y se aplica el conocimiento relacionado con el hidrógeno verde, reforzando el vínculo entre formación académica, innovación y el futuro energético de la región.


edelmag

EDELMAG REFUERZA SU ROL EN EL FUTURO ENERGÉTICO REGIONAL EN LA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

Leer Más

Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


V CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA (8)
nuestrospodcast
J

CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
umag

PARTICIPACIÓN DE UMAG EN FERIA DE H2V DESTACA PROGRAMAS Y PREPARACIÓN PARA LA NUEVA INDUSTRIA ENERGÉTICA

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gascoeduca

GASCO EDUCA DESTACA AVANCES HACIA UN FUTURO ENERGÉTICO MÁS VERDE EN LA 3° FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
ministramop

MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS JESSICA LÓPEZ POSICIONA VICUÑA–YENDEGAIA Y EL PUERTO MULTIPROPÓSITO COMO PRIORIDADES, JUNTO A PPH Y CENTRO DE REHABILITACIÓN EN SU VISITA POR MAGALLANES

momguagaskids