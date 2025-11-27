Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

27 de noviembre de 2025

GIRA MOVILIZADOS REFUERZA LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN LOS TERRITORIOS MÁS AUSTRALES DE MAGALLANES

Para la División de Organizaciones Sociales, el trabajo territorial no es un complemento, sino un pilar fundamental de la gestión gubernamental.

movilizaDOS

​El recorrido comenzó en Natales, donde se realizó un Gobierno en Terreno. En ese espacio, además de la atención de servicios, se efectuó la certificación de mujeres participantes del programa de Sernameg “Mujeres y Participación Política”.

 
La reciente gira regional de MovilizaDOS, encabezada por la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con un Estado presente, accesible y cercano. El despliegue, que se extendió por diversas comunas de Magallanes, tuvo como eje acercar servicios, orientación y beneficios públicos a la ciudadanía, descentralizando la atención y fortaleciendo el vínculo entre las comunidades y las instituciones.

 
En palabras del Seremi de Gobierno, Andro Mimica, “hay una gira completa que se está haciendo por la región a través de la División de Organizaciones Sociales, llegando el bus de MovilizaDOS. Vamos a estar recorriendo también la provincia de Magallanes y llegando hasta Tierra del Fuego, hasta los lugares más lejanos, para posteriormente ya la próxima semana volver nuevamente a Puerto Natales a realizar otro Gobierno en Terreno y con esto dar término a esta gira nacional que está realizando la DOS por todo el país”.

 
El recorrido comenzó en Puerto Natales, donde se realizó un Gobierno en Terreno organizado junto a la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza. En ese espacio, además de la atención de servicios, se efectuó la certificación de mujeres participantes del programa “Mujeres y Participación Política” de SernamEG, iniciativa que impulsa el liderazgo territorial femenino y su incidencia en los espacios públicos. Testimonios como el de Katiuska Mesa, dirigente del círculo de cocrianza, dieron cuenta del impacto formativo y transformador del programa, destacando la rigurosidad y la calidad del proceso actual. Este inicio marcó el tono de una gira centrada en la participación, la cercanía y el fortalecimiento del tejido comunitario.

 
Posteriormente, MovilizaDOS avanzó hacia Río Verde, donde se efectuó una Feria de Servicios acompañada de una Visita Médica, reforzando así la presencia del Estado en zonas aisladas y asegurando un acompañamiento integral para las familias rurales. En Punta Arenas, la feria se trasladó a la tradicional Feria La Lorca y a Zona Austral, permitiendo que cientos de personas accedieran a trámites, consultas y orientación en temas tan diversos como Registro Civil, apoyo jurídico, beneficios sociales, inclusión financiera, prevención en salud y acompañamiento psicosocial. Esta diversidad de servicios —entre ellos DOS, seremi de Justicia, CAJ, SENADI, Registro Civil, Banco Estado y el Programa Nacional de VIH/SIDA— permitió dar respuesta a necesidades reales y cotidianas de los vecinos y vecinas.

 
El despliegue continuó en San Gregorio, donde se realizó un puerta a puerta destinado a llevar información directamente a los hogares, y reforzando la voluntad gubernamental de no dejar a nadie atrás. En la comuna de Primavera y Porvenir, las ferias también congregaron a diversos servicios, consolidando un espacio de participación ciudadana que, además de entregar información, promovió la articulación entre instituciones y comunidades. Finalmente, en Porvenir, MovilizaDOS participó en la Plaza Ciudadana “Festival por la No Violencia”, instancia que reforzó el compromiso del Gobierno con la prevención, la igualdad y la convivencia libre de violencia.

 
El jueves 27 de noviembre, los equipos de la DOS se trasladarán hasta la comuna de Torres del Paine, para luego concluir la gira nuevamente en Natales. Para la División de Organizaciones Sociales, el trabajo territorial no es un complemento, sino un pilar fundamental de la gestión gubernamental. La participación activa de vecinos y vecinas, el interés por informarse sobre sus derechos y el protagonismo comunitario observado en cada comuna confirman la importancia de mantener y profundizar estos despliegues.


estudioh2vmagallanes

IMPULSADO POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA: ESTUDIO BUSCARÁ FORTALECER MODELO FORMATIVO-LABORAL PARA LA INDUSTRIA DEL HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ALCANZA 100% EN NORMAS DE TRANSPARENCIA ACTIVA

Leer Más

​La comuna del extremo sur se ubica entre los pocos municipios del país con cumplimiento pleno, tras mejorar del 98,23% en 2024.

​La comuna del extremo sur se ubica entre los pocos municipios del país con cumplimiento pleno, tras mejorar del 98,23% en 2024.

EDIFICIO CONSISTORIAL (2)
nuestrospodcast
minvulagunablanca

SERVIU ABRE LICITACIÓN PARA MEJORAR EL CENTRO COSTUMBRISTA DE LAGUNA BLANCA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
movilizaDOS

GIRA MOVILIZADOS REFUERZA LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN LOS TERRITORIOS MÁS AUSTRALES DE MAGALLANES

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-26 at 17

DIRIGENTA NACIONAL DE LA DIRECCION DEL TRABAJO ANALIZA LOS DESAFIOS SINDICALES EN LA VOZ DE LA ANEF EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
INSTALACIÓN DE CAMPANAS (3)

PUNTA ARENAS DUPLICA PUNTOS DE RECICLAJE CON NUEVAS CAMPANAS DE VIDRIO