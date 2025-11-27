GIRA MOVILIZADOS REFUERZA LA PRESENCIA DEL GOBIERNO EN LOS TERRITORIOS MÁS AUSTRALES DE MAGALLANES

​El recorrido comenzó en Natales, donde se realizó un Gobierno en Terreno. En ese espacio, además de la atención de servicios, se efectuó la certificación de mujeres participantes del programa de Sernameg “Mujeres y Participación Política”.



La reciente gira regional de MovilizaDOS, encabezada por la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, reafirmó el compromiso del Ejecutivo con un Estado presente, accesible y cercano. El despliegue, que se extendió por diversas comunas de Magallanes, tuvo como eje acercar servicios, orientación y beneficios públicos a la ciudadanía, descentralizando la atención y fortaleciendo el vínculo entre las comunidades y las instituciones.



En palabras del Seremi de Gobierno, Andro Mimica, “hay una gira completa que se está haciendo por la región a través de la División de Organizaciones Sociales, llegando el bus de MovilizaDOS. Vamos a estar recorriendo también la provincia de Magallanes y llegando hasta Tierra del Fuego, hasta los lugares más lejanos, para posteriormente ya la próxima semana volver nuevamente a Puerto Natales a realizar otro Gobierno en Terreno y con esto dar término a esta gira nacional que está realizando la DOS por todo el país”.



El recorrido comenzó en Puerto Natales, donde se realizó un Gobierno en Terreno organizado junto a la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza. En ese espacio, además de la atención de servicios, se efectuó la certificación de mujeres participantes del programa “Mujeres y Participación Política” de SernamEG, iniciativa que impulsa el liderazgo territorial femenino y su incidencia en los espacios públicos. Testimonios como el de Katiuska Mesa, dirigente del círculo de cocrianza, dieron cuenta del impacto formativo y transformador del programa, destacando la rigurosidad y la calidad del proceso actual. Este inicio marcó el tono de una gira centrada en la participación, la cercanía y el fortalecimiento del tejido comunitario.



Posteriormente, MovilizaDOS avanzó hacia Río Verde, donde se efectuó una Feria de Servicios acompañada de una Visita Médica, reforzando así la presencia del Estado en zonas aisladas y asegurando un acompañamiento integral para las familias rurales. En Punta Arenas, la feria se trasladó a la tradicional Feria La Lorca y a Zona Austral, permitiendo que cientos de personas accedieran a trámites, consultas y orientación en temas tan diversos como Registro Civil, apoyo jurídico, beneficios sociales, inclusión financiera, prevención en salud y acompañamiento psicosocial. Esta diversidad de servicios —entre ellos DOS, seremi de Justicia, CAJ, SENADI, Registro Civil, Banco Estado y el Programa Nacional de VIH/SIDA— permitió dar respuesta a necesidades reales y cotidianas de los vecinos y vecinas.



El despliegue continuó en San Gregorio, donde se realizó un puerta a puerta destinado a llevar información directamente a los hogares, y reforzando la voluntad gubernamental de no dejar a nadie atrás. En la comuna de Primavera y Porvenir, las ferias también congregaron a diversos servicios, consolidando un espacio de participación ciudadana que, además de entregar información, promovió la articulación entre instituciones y comunidades. Finalmente, en Porvenir, MovilizaDOS participó en la Plaza Ciudadana “Festival por la No Violencia”, instancia que reforzó el compromiso del Gobierno con la prevención, la igualdad y la convivencia libre de violencia.



El jueves 27 de noviembre, los equipos de la DOS se trasladarán hasta la comuna de Torres del Paine, para luego concluir la gira nuevamente en Natales. Para la División de Organizaciones Sociales, el trabajo territorial no es un complemento, sino un pilar fundamental de la gestión gubernamental. La participación activa de vecinos y vecinas, el interés por informarse sobre sus derechos y el protagonismo comunitario observado en cada comuna confirman la importancia de mantener y profundizar estos despliegues.





