SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES INFORMA HABILITACIÓN DE PORTAL DE APELACIÓN PARA BONO EX CAJA EMPART CON CLAVE ÚNICA

​La Secretaría Regional Ministerial de Hacienda de Magallanes y de la Antártica Chilena informa a la comunidad que ya se encuentra habilitado el portal en línea para ingresar apelaciones al Bono para Ex Cotizantes de la Caja EMPART, mediante Clave Única, permitiendo a los postulantes gestionar este trámite de forma remota, segura y gratuita.

Este proceso está dirigido exclusivamente a quienes fueron notificados como “Postulante No Beneficiario” y permite solicitar una revisión adicional de antecedentes, con el objetivo de acreditar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para recibir este beneficio estatal.

Entre los requisitos, se deben acreditar —según la normativa vigente— al menos un año de cotizaciones en la ex Caja EMPART, realizadas en la antigua provincia de Magallanes entre 1958 y 1977, además de ser pensionado por vejez o invalidez y no haber sido beneficiado con el incremento del DL N° 2.071 de 1977. Para ello, los interesados pueden adjuntar documentos tales como certificados laborales, declaraciones juradas ante notario o cualquier otro antecedente que respalde años de servicio en la región.

El formulario y el sistema de carga de documentos ya se encuentran disponibles en: https://tramites.hacienda.gob.cl



​Adicionalmente, las personas tendrán un plazo de 60 días hábiles desde la recepción de su notificación, para presentar sus antecedentes a través de esta plataforma digital. Se recuerda que el Ministerio de Hacienda jamás solicitará contraseñas o claves personales, por lo que se recomienda utilizar únicamente canales oficiales.

Asimismo, la Seremi de Hacienda valora la colaboración y disposición de autoridades regionales y parlamentarias de distintos sectores, cuya preocupación por las y los ex cotizantes ha contribuido a facilitar mejoras en este proceso. En ese marco, se reconoce el apoyo entregado por el senador Alejandro Kusánovic en la canalización de inquietudes de la comunidad, aportando a fortalecer este nuevo mecanismo de atención digital en la región.

"Hemos recibido muchas inquietudes y consultas de los pensionados del 4%, las que pude transmitir personalmente al ministro de Hacienda. Es fundamental que las personas mayores cuenten con las herramientas necesarias para facilitar los trámites del bono. Por lo mismo, valoro que se estén solucionando sus problemas y que se habiliten canales digitales para obtener este pago histórico.” afirmó a su vez el senador.



​Para quienes requieran asistencia presencial o acompañamiento en el envío de antecedentes, pueden acercarse a la oficina regional ubicada en Gobernador Carlos Bories 901, piso 6, Edificio Magallanes, Punta Arenas, o escribir al correo: [email protected]











