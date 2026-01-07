CEVAS CATEDRAL 2026: ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FORMATIVAS PARA NIÑOS ESTE VERANO EN PUNTA ARENAS

Representantes del Centro de Vacaciones Solidarias Catedral (CEVAS) participaron en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones para presentar el trabajo que desarrollarán durante el verano con niños y niñas de 6 a 12 años, enfocado en la recreación, el acompañamiento y la formación en valores.

Durante la conversación en Buenos Días Región, Ingrid Otárola, asesora de CEVAS Catedral, destacó el rol fundamental de los monitores y asesores que, de manera voluntaria, destinan parte de sus vacaciones a acompañar a los niños. Explicó que el equipo pasó por jornadas de preparación previas y que el programa cuenta con el respaldo de la Parroquia Catedral de Punta Arenas, fortaleciendo su enfoque comunitario.

En el mismo espacio de Polar Comunicaciones, Fabiola Saldivia, coordinadora de CEVAS Catedral, detalló que la versión 2026 contempla talleres de cocina, meditación y dibujo, además de juegos y cantos tradicionales que han marcado la historia del programa. El objetivo es acercar a los niños a valores cristianos mediante actividades lúdicas y participativas, promoviendo el compañerismo y el desarrollo integral.

Finalmente, se relevó el trabajo de difusión a cargo de Ignacia Muñoz a través de redes sociales, donde se comparte información sobre actividades e inscripciones. Desde la organización invitaron a las familias a informarse y sumarse a esta iniciativa siguiendo la cuenta de Instagram de CEVAS Catedral 2026 (@cevas__catedral_2026).









