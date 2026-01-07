Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
2 (1)
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

7 de enero de 2026

CEVAS CATEDRAL 2026: ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FORMATIVAS PARA NIÑOS ESTE VERANO EN PUNTA ARENAS

​Buenos Días Región

Fabiola Saldivia, coordinadora de CEVAS Catedral

Representantes del Centro de Vacaciones Solidarias Catedral (CEVAS) participaron en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones para presentar el trabajo que desarrollarán durante el verano con niños y niñas de 6 a 12 años, enfocado en la recreación, el acompañamiento y la formación en valores.

Durante la conversación en Buenos Días Región, Ingrid Otárola, asesora de CEVAS Catedral, destacó el rol fundamental de los monitores y asesores que, de manera voluntaria, destinan parte de sus vacaciones a acompañar a los niños. Explicó que el equipo pasó por jornadas de preparación previas y que el programa cuenta con el respaldo de la Parroquia Catedral de Punta Arenas, fortaleciendo su enfoque comunitario.

En el mismo espacio de Polar Comunicaciones, Fabiola Saldivia, coordinadora de CEVAS Catedral, detalló que la versión 2026 contempla talleres de cocina, meditación y dibujo, además de juegos y cantos tradicionales que han marcado la historia del programa. El objetivo es acercar a los niños a valores cristianos mediante actividades lúdicas y participativas, promoviendo el compañerismo y el desarrollo integral.

Finalmente, se relevó el trabajo de difusión a cargo de Ignacia Muñoz a través de redes sociales, donde se comparte información sobre actividades e inscripciones. Desde la organización invitaron a las familias a informarse y sumarse a esta iniciativa siguiendo la cuenta de Instagram de CEVAS Catedral 2026 (@cevas__catedral_2026).



sebastián huepe, puntaje nacional M1

TRES DE LOS PUNTAJES NACIONALES DE MAGALLANES CONVERSARON SOBRE SU PREPARACIÓN, EL APOYO DE SUS COLEGIOS Y SU FUTURO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CARABINEROS DESBARATA CULTIVO INDOOR DE CANNABIS EN EL SECTOR SUR DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

​El procedimiento fue desarrollado por personal del OS-7 Magallanes en coordinación con la Fiscalía Local. Se incautaron 76 plantas y se detuvo a un joven de 21 años.

marihuanapuq
nuestrospodcast
umag 5

CORTE DE PUNTA ARENAS AVALA NO RENOVACIÓN DE CONTRATA DE ACADÉMICO DE UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Fabiola Saldivia, coordinadora de CEVAS Catedral

CEVAS CATEDRAL 2026: ACTIVIDADES RECREATIVAS Y FORMATIVAS PARA NIÑOS ESTE VERANO EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Magallanes2

MAGALLANES: DESEMBARQUE PESQUERO CRECE 3,3 % EN OCTUBRE 2025

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
2 (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
2 (1)
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
encuentroarqueologia

CON DIVERSAS EXPOSICIONES, MUSEO YAGAN USI – MARTÍN GONZÁLEZ CALDERÓN CULMINARÁ V° ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO DEL ONAŠAGA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250