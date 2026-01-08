Punta Arenas,
8 de enero de 2026

FUNDACIÓN INTEGRA CAPACITA AL EQUIPO EDUCATIVO DEL PROGRAMA “VACACIONES EN MI JARDÍN” VERANO 2026

​Desde el 12 de enero al 20 de febrero, niñas y niñas podrán disfrutar de múltiples oportunidades de juego en un espacio de bienestar integral, durante el periodo de verano.

Capacitación equipo VMJ

​Fundación Integra se prepara para dar inicio al programa “Vacaciones en mi jardín”, este lunes 12 de enero, desarrollando una jornada de capacitación al equipo educativo durante toda la semana previa, abordando contenidos y orientaciones fundamentales para brindar a niñas y niños un espacio de bienestar integral con múltiples oportunidades de juego y disfrute, durante el periodo de verano.

 
Esta instancia se lleva a cabo con la colaboración de diferentes áreas de la Dirección Regional de Fundación Integra Magallanes, entregando una completa capacitación, tanto de manera teórica como práctica, sobre diferentes ámbitos para la gestión y funcionamiento del programa.

 
Una primera etapa se realizó en el salón Gabriela Mistral de la Secretaría Regional de Educación, abordando temáticas de promoción y protección de la niñez, prevención de riesgos, salud y nutrición, ambientes laborales bientratantes, comunicación efectiva, y aspectos administrativos, entre otras. Luego la capacitación se trasladó a las dependencias de la sala cuna y jardín infantil Keola Kipa, donde se desarrollará el programa, para ver la planificación y evaluación de las oportunidades de juego, e implementación de ambientes enriquecidos y confortables.

 
El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, afirmó que “este lunes iniciamos el programa ‘Vacaciones en mi jardín’, que contará con la participación de 52 niñas y niños en los niveles sala cuna y medios, con el objetivo de brindar continuidad de atención en un espacio acogedor, seguro y de bienestar integral que les permita disfrutar de las vacaciones de verano, fortaleciendo el juego y compartiendo entre pares”.

 
El programa contará con asesoría y acompañamiento permanente por parte de los profesionales del equipo regional de Fundación Integra, durante las seis semanas de implementación, hasta el 20 de febrero.

