9 de enero de 2026

MUNICIPIO CIERRA AUDIENCIAS PÚBLICAS POR IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

​Asimismo, vecinos conocieron alternativas de desarrollo urbano y plazos para observaciones ciudadanas.

PROPUESTA IMAGEN OBJETIVO PRC (2)

Con una positiva convocatoria y una activa participación de la comunidad, la Municipalidad de Punta Arenas realizó la tarde de este jueves, en el Teatro Municipal José Bohr, la segunda audiencia pública de presentación de la Imagen Objetivo del Plan Regulador Comunal, instancia clave dentro del proceso de actualización del principal instrumento de planificación urbana de la ciudad.

La jornada dio continuidad a la primera audiencia efectuada el martes y permitió profundizar el diálogo con la comunidad respecto de la visión de desarrollo urbano para las próximas décadas. La presentación estuvo a cargo de la consultora URBE Arquitectos, responsable del estudio, y expuso un conjunto de alternativas construidas a partir del diagnóstico, procesos participativos previos y del trabajo con servicios públicos y autoridades locales.

El director del estudio de actualización del Plan Regulador Comunal, Pablo Jordán, explicó que esta etapa busca generar un acuerdo social amplio antes de avanzar hacia las definiciones normativas. "Logramos conformar un paquete de miradas que, si bien se presentan como alternativas, pueden ser complementarias. El objetivo es alcanzar un consenso con la comunidad que luego será ratificado por el Concejo Municipal, para desde ahí construir el instrumento definitivo", señaló. Asimismo, el profesional destacó la diversidad de asistentes, entre ellos vecinos, representantes de servicios, empresas del rubro eléctrico, transporte y construcción, lo que permitió abordar temáticas relevantes para la siguiente fase del proyecto.

Desde el municipio, la asesora urbana Ángela Salazar valoró la participación registrada y recordó que se abrió formalmente el período de observaciones ciudadanas. "Las personas pueden ingresar sus observaciones mediante un formulario disponible en la Oficina de Partes o a través de la página web municipal www.puntaarenas.cl. Cada observación será respondida por el Concejo Municipal, por eso es importante que el proceso quede debidamente registrado", explicó, agregando que esta etapa conceptual dará paso posteriormente al anteproyecto, el cual también contemplará nuevas instancias de participación durante el año.

De acuerdo a lo informado, la Imagen Objetivo permanecerá en exposición pública hasta el miércoles 4 de febrero, plazo en el que la comunidad podrá revisar los antecedentes y planos tanto en el Teatro Municipal como en el sitio web institucional. Posteriormente, el equipo técnico contará con 30 días para analizar las observaciones recibidas y presentar los resultados al Concejo Municipal, que deberá pronunciarse sobre las alternativas planteadas.

Desde la Municipalidad de Punta Arenas reiteraron el llamado a informarse y participar activamente de este proceso, subrayando que el Plan Regulador Comunal definirá la forma en que la ciudad crecerá y se desarrollará durante los próximos 30 a 50 años, con impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes y en un crecimiento urbano ordenado y sostenible.

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

MUNICIPIO CIERRA AUDIENCIAS PÚBLICAS POR IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

​Asimismo, vecinos conocieron alternativas de desarrollo urbano y plazos para observaciones ciudadanas.

​Asimismo, vecinos conocieron alternativas de desarrollo urbano y plazos para observaciones ciudadanas.

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A 5 AÑOS DE PRESIDIO A AUTOR DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CAUSANDO MUERTE, LESIONES Y DAÑOS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

PROPUESTA IMAGEN OBJETIVO PRC (2)

MUNICIPIO CIERRA AUDIENCIAS PÚBLICAS POR IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR

GIANINA BREVIS CAJ SENADIS

CONVENIO CAJ-SENADIS GARANTIZA IGUALDAD DE CONDICIONES PARA ACCEDER A LA JUSTICIA

CENTRO ZONAL DE METEOROLOGÍA MARINA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA REALIZÓ INSTRUCCIÓN A UNIDADES QUE SE DESPLIEGAN AL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO