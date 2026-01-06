Punta Arenas,
6 de enero de 2026

PRESIDENTE BORIC POR LLEGADA DE CHEVESICH A LA PRESIDENCIA DE LA CORTE SUPREMA: “MARCA UN GRAN PRECEDENTE PARA LAS NIÑAS Y MUJERES DEL PAÍS”

​La ceremonia en el Palacio de Tribunales selló un hecho inédito en más de dos siglos, con respaldo del Ejecutivo y un mensaje de igualdad proyectado a futuras generaciones.

boricchevesich

El Presidente Gabriel Boric participó este martes en la ceremonia de asunción de Gloria Ana Chevesich como nueva presidenta de la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el máximo tribunal en más de dos siglos de historia.

El acto se realizó en el Palacio de Tribunales, en el centro de Santiago, y contó con la presencia de autoridades de Gobierno, entre ellas los ministros de Justicia, Seguridad y de la Mujer.

Tras la actividad, el Mandatario destacó el carácter histórico del nombramiento y su impacto simbólico.

Tener a una mujer por primera vez en 200 años asumiendo este cargo, marca un gran precedente para las niñas, adolescentes y mujeres de nuestro país”, escribió el Presidente Boric en sus redes sociales, donde además valoró haber sido parte de un momento que calificó como relevante para Chile.

“Con convicción no existen limites”

En su discurso de asunción, Chevesich agradeció la presencia del Jefe de Estado y subrayó el significado de su llegada a la presidencia del Poder Judicial.

“Mi llegada a la Presidencia de la Corte Suprema constituye un hito en la historia de Chile, al terminar con más de 200 años de una tradición institucional injustificada”, afirmó, aludiendo a la exclusión histórica de las mujeres de ese cargo.

La nueva presidenta de la Corte Suprema también proyectó el mensaje hacia las futuras generaciones.

“Estoy aquí, frente a las niñas, las adolescentes y las mujeres de nuestro país, para afirmar con convicción que, pese a las barreras de género, no existen límites insuperables”, dijo Chevesich destacando el rol del trabajo y la perseverancia para acceder a las más altas responsabilidades del Estado.

Fuente: adnradio.cl 



