EXPOSICIÓN SENSORIAL SOBRE ALGAS DE CHILE LLEGA A PUNTA ARENAS Y RELEVA SU VALOR ECOLÓGICO, CULTURAL Y CIENTÍFICO

Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la diseñadora estratégica y directora del Archivo de las Algas, Javiera Gutiérrez Alfaro, presentó la exposición “Aproximaciones sensoriales a las algas”, una muestra que invita a conocer estos organismos desde dimensiones poco exploradas como lo estético, lo sonoro y lo biocultural.

En conversación con el espacio matinal, Gutiérrez destacó que las algas producen más de la mitad del oxígeno del planeta y cumplen un rol fundamental en los ecosistemas marinos, superando incluso a grandes masas forestales. Sin embargo, explicó que en Chile persiste una mirada negativa o distante hacia ellas, asociada a experiencias cotidianas que no reconocen su valor ecológico ni patrimonial.

​Javiera Gutiérrez también puso énfasis en la diferencia cultural existente entre Chile y países asiáticos respecto al vínculo con las algas. Señaló que, pese a que las algas chilenas poseen propiedades nutricionales superiores a muchas especies asiáticas, en Chile su consumo y valoración han ido disminuyendo con el tiempo. A la entrevistada le llama especialmente la atención cómo en Asia las algas forman parte cotidiana de la alimentación, la cultura y la identidad, mientras que en nuestro país existe un recurso biocultural potente que aún no se reconoce ni se integra plenamente en la vida diaria.



La exposición propone un cambio de percepción, integrando archivos científicos, obras de arte, experiencias sensoriales y experimentaciones con biomateriales. En este recorrido, se invita al público a observar las algas desde su color, textura y sonido, además de relevar su potencial nutricional y su vínculo con saberes tradicionales, como los aportados por el Proyecto Lloco en la cocina mapuche-huilliche de Magallanes.



La muestra, organizada por Fundación Mar Adentro, el Museo de Historia Natural Río Seco y el Archivo de las Algas, se inaugura este sábado 10 de enero a las 12:00 horas en el Museo Río Seco y permanecerá abierta hasta el 14 de febrero, con visitas mediadas en horarios establecidos. La itinerancia marca el cierre de un ciclo que recorrió distintos territorios del país, consolidando a Punta Arenas como un espacio clave para el diálogo entre arte, ciencia y patrimonio natural.









