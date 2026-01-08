Punta Arenas,
8 de enero de 2026

CORTE DE PUNTA ARENAS CONFIRMA LA PRISIÓN PREVENTIVA DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN BAJO LA INFLUENCIA DEL ALCOHOL CAUSANDO MUERTE

​La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó hoy -jueves 8 de enero- la medida cautelar de prisión preventiva de Franco Andrés Millar Mora, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de conducción de vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte. Ilícito perpetrado el 30 de diciembre recién pasado, en la ciudad.

accidente30dic2025

En fallo unánime (causa rol 7-2026), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Caroline Turner González, Juan Villa Martínez y la fiscal judicial Alejandra Pinto Montero– confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

“Atendido el mérito de autos y compartiendo los argumentos vertidos por la sra. Jueza a quo, teniendo presente que las alegaciones formuladas por la defensa en estrados dicen relación con cuestiones de fondo que deberán ser resueltas por el Tribunal llamado a conocer de la acusación que en su oportunidad se formule, considerando además que los antecedentes con los que se cuenta en este momento del procedimiento permiten estimar configurados los supuestos establecidos en el artículo 140 del Código Procesal Penal y visto, además, lo dispuesto en el artículo 149 de dicho cuerpo legal, SE CONFIRMA la resolución apelada dictada por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, en audiencia de treinta y uno de diciembre de dos mil veinticinco, por la que dispuso la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado Franco Andrés Millar Mora”.

Según el ente persecutor, pasadas las 23 horas del martes 30 de diciembre de 2025, Millar Mora condujo un vehículo motorizado bajo la influencia del alcohol por calle Manantiales de Punta Arenas y, al llegar a la intersección con calle Esteban Capkovic, a gran velocidad, arrolló a la víctima, causándole lesiones graves que, posteriormente, le ocasionaron la muerte en el Hospital Regional Lautaro Navarro Avaría.

Sometido al examen de alcoholemia, arrojó un resultado de 0,52 gramos de alcohol por litro de sangre y, además, el imputado no portaba licencia de conducir.


MUNICIPIO PRESENTA CÓDIGO DE ÉTICA A SUBDERE DENTRO DEL PLAZO ACORDADO

MINVU AVANZA EN EL TRASPASO DE TERRENOS DEL PUDETO PARA HABILITAR UN SEGUNDO PLAN URBANO HABITACIONAL EN PUNTA ARENAS

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

​Una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales autorizó el traspaso administrativo de los terrenos al SERVIU Magallanes, permitiendo avanzar en la planificación de un nuevo polo habitacional con capacidad preliminar para alrededor de 500 viviendas.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

municipalidadnatales

MUNICIPIO DE NATALES REFUERZA ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y COLABORA ACTIVAMENTE PARA ESCLARECER RESPONSABILIDADES POR MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS

Fondes 1 seg entrega

DPR CONCRETA DOS NUEVAS ENTREGAS DEL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN LA REGIÓN

paleontologaumag