24 de noviembre de 2025
REESTRENO DE "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS" REPLETÓ EL CENTRO CULTURAL EN SUS DOS JORNADAS
El Elenco de Teatro Municipal alcanzó su octava presentación de la temporada 2025, reafirmando el éxito de la adaptación dirigida por Paulina Carrasco y celebrada por más de 450 asistentes el fin de semana.
Con funciones realizadas el sábado y domingo a las 19:00 horas, el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro" se volvió a llenar para recibir el reestreno de "Alicia en el País de las Maravillas", en una nueva puesta en escena del Elenco de Teatro Municipal de Punta Arenas.
Durante 60 minutos y a través de 22 actores y actrices, cuyos integrantes van desde los 10 hasta los 72 años, el elenco cautivó al público con un montaje pensado especialmente para las niñas y niños de la comuna, destacando por su despliegue artístico, creatividad y cuidado escénico.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el impacto del trabajo del elenco y la positiva respuesta del público. "Fueron más de 450 vecinos que disfrutaron una obra de primer nivel, una obra que es un orgullo para nosotros; un elenco que es un orgullo, del Teatro Municipal de nuestra ciudad, que se ha especializado en obras infantiles que han sido todo un éxito. Es una producción 100% nuestra, del vestuario, el maquillaje, las adaptaciones de los textos y una interpretación de primer nivel. Estamos muy contentos y muy orgullosos del trabajo de Paulina Carrasco, su directora, quien cuenta con un elenco muy comprometido", destacó.
Asimismo, Radonich recordó el alcance del elenco del Teatro Municipal en los últimos tres años. "Son más de 25 funciones, todas totalmente llenas. Más de 6 mil personas han visto su obra en estos últimos tres años. Eso, hablando de teatro, es un número impactante, porque su talento finalmente es extraordinario".
Una de las asistentes fue María Ester Lillo, quien asistió junto a su hija y mencionó: "Fue hermoso, precioso el lugar. Nada que decir, solo felicitaciones. Para mí es una novedad porque no soy de acá, así que es algo muy lindo", expresó tras la función.
