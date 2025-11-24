REESTRENO DE "ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS" REPLETÓ EL CENTRO CULTURAL EN SUS DOS JORNADAS

Con funciones realizadas el sábado y domingo a las 19:00 horas, el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro" se volvió a llenar para recibir el reestreno de "Alicia en el País de las Maravillas", en una nueva puesta en escena del Elenco de Teatro Municipal de Punta Arenas.

​



Durante 60 minutos y a través de 22 actores y actrices, cuyos integrantes van desde los 10 hasta los 72 años, el elenco cautivó al público con un montaje pensado especialmente para las niñas y niños de la comuna, destacando por su despliegue artístico, creatividad y cuidado escénico.

​



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el impacto del trabajo del elenco y la positiva respuesta del público. "Fueron más de 450 vecinos que disfrutaron una obra de primer nivel, una obra que es un orgullo para nosotros; un elenco que es un orgullo, del Teatro Municipal de nuestra ciudad, que se ha especializado en obras infantiles que han sido todo un éxito. Es una producción 100% nuestra, del vestuario, el maquillaje, las adaptaciones de los textos y una interpretación de primer nivel. Estamos muy contentos y muy orgullosos del trabajo de Paulina Carrasco, su directora, quien cuenta con un elenco muy comprometido", destacó.

​



Asimismo, Radonich recordó el alcance del elenco del Teatro Municipal en los últimos tres años. "Son más de 25 funciones, todas totalmente llenas. Más de 6 mil personas han visto su obra en estos últimos tres años. Eso, hablando de teatro, es un número impactante, porque su talento finalmente es extraordinario".

​



Una de las asistentes fue María Ester Lillo, quien asistió junto a su hija y mencionó: "Fue hermoso, precioso el lugar. Nada que decir, solo felicitaciones. Para mí es una novedad porque no soy de acá, así que es algo muy lindo", expresó tras la función.

​

