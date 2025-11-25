REFUERZAN LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO EN LA REGIÓN: ADUANAS DESTACA AVANCES Y ALERTAS PARA LA COMUNIDAD

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Director Regional de Aduanas de Punta Arenas, Reinhold Andronoff Urrutia, entregó un completo balance sobre los avances institucionales en materia de control fronterizo y combate al crimen organizado en la Región de Magallanes.

El director detalló que la institución posee una amplia presencia territorial, señalando que “estamos desde Cerro Castillo a Puerto Williams, tenemos 6 pasos fronterizos, se nos ha incorporado como institución a la lucha contra el crimen organizado”. En ese contexto, destacó que durante los últimos tres años han implementado tecnología no invasiva —como nuevos escáneres—, además de capacitaciones constantes y la incorporación de herramientas que fortalecen la fiscalización en cada uno de los pasos fronterizos.

Andronoff informó que el trabajo coordinado con otras instituciones ha permitido desbaratar cuatro bandas de crimen organizado en la región, subrayando que la más reciente operación derivó en la incautación de casi 10 millones de cigarrillos, lo que representa un perjuicio económico superior a los siete millones de dólares. “Estamos hablando de casi 7 millones de dólares”, señaló.

El director también abordó el impacto social del contrabando y el consumo de productos falsos. “Cuando cada uno de nosotros adquiere un producto falso como estos cigarrillos, uno puede pensar en el corto plazo en el ahorro, pero profundamente el daño que hace el consumir un producto sin regulación y también hace daño a la ciudadanía porque se dejan de percibir esos recursos”, enfatizó.

Finalmente, y más allá de la tecnología y el refuerzo de personal, Andronoff subrayó que el rol de la comunidad es clave para seguir avanzando en la prevención y detección del delito. “Necesitamos hoy día ser una aduana potente con una ciudadanía potente”, afirmó, destacando la importancia de las denuncias anónimas para fortalecer la labor institucional y proteger las fronteras de Magallanes.

​



​

