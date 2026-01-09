Punta Arenas,
9 de enero de 2026

PRIMERA COMISARÍA DE PUNTA ARENAS CIERRA 2025 CON CASI 14 MIL PROCEDIMIENTOS POLICIALES

​Durante el año 2025 se registraron 13.992 procedimientos, 2.312 detenciones y más de 50 mil controles preventivos en la provincia de Magallanes.

​En el marco de su permanente labor preventiva y operativa, Carabineros de Chile de la 1ª Comisaría Punta Arenas y sus destacamentos dependientes, ha desarrollado durante el pasado año 2025 un intenso trabajo operativo, orientado a fortalecer la seguridad pública, buscando como objetivo aumentar la sensación de tranquilidad de la comunidad y enfrentar de la mejor manera y de forma decidida la delincuencia y el crimen organizado en la capital regional de Magallanes y la Antártica Chilena.

De acuerdo con las cifras institucionales, durante el año 2025 la 1ª Comisaría Punta Arenas y sus destacamentos registraron 13.992 procedimientos, los cuales consideran principalmente denuncias y detenciones, lo cual refleja una alta demanda de servicios policiales y una respuesta activa por parte del personal desplegado a lo largo de la provincia de Magallanes. En este contexto, se produjo un aumento de 12.9 por ciento en cuanto a denuncias, en comparación con el año anterior, un indicador que evidencia una mayor confianza de la ciudadanía para denunciar hechos delictuales.

Dentro de los delitos más denunciados por la comunidad, se observa un aumento en los casos de Violencia Intrafamiliar, alcanzando 793 denuncias en el año 2025, un aumento del 17.1 por ciento respecto del año anterior, lo que ha motivado un refuerzo de las acciones preventivas, de protección a las víctimas y de coordinación con otros organizamos e instituciones del Estado. En contraste, otros delitos de mayor connotación social, como hurtos, lesiones y presuntas desgracias presentan una disminución sostenida, reflejando el impacto del trabajo focalizado en cada uno de los cuadrantes.

Otro dato relevante es que, la 1ª Comisaría Punta Arenas y sus destacamentos, registró un total de 2.312 personas detenidas, de las cuales 1.821 corresponden a hombres y 491 a mujeres; además como antecedente general, es que el 95 por ciento corresponde a ciudadanos chilenos y el 5 por ciento a extranjeros. . Se destacan principalmente, dentro de las más relevantes, las detenciones por Órdenes de Aprehensión Vigentes (617), Delitos de Mayor Connotación Social (460), Conducción en Estado de Ebriedad o bajo los Efectos del Alcohol (206), Amenazas (190), Violencia Intrafamiliar (187) y otros delitos (652). Lo anterior, refleja un trabajo focalizado en delitos que generan un alto impacto en la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

Asimismo, Carabineros intensificó los controles preventivos, totalizando 50.885 fiscalizaciones, entre controles vehiculares, controles de identidad y fiscalizaciones a locales comerciales y de expendio de bebidas alcohólicas. Acciones fundamentales para prevenir la comisión de delitos y reforzar la presencia policial en la Provincia de Magallanes. Lo anterior, se traduce en 5.555 infracciones, destacando las 2.240 por conducir un vehículo sin contar con licencia de conducir, 514 por exceso de velocidad, 270 por estacionamientos indebidos, 255 por revisión técnica vencida y 207 por circular con vidrios polarizados, retirando de circulación además, 848 vehículos. En cuanto a la Ley de Alcoholes, se cursaron 581 infracciones por ebriedad y consumo en la vía pública, cerrando con 126 Infracciones a Locales de venta de alcoholes.

candrade

BALANCE 2025 Y HOJA DE RUTA 2026: PERIODISTA CLAUDIO ANDRADE ABORDA EL FUTURO DE LA PESCA Y LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

