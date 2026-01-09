MINVU, MUNICIPIO Y VECINOS INAUGURARON NUEVO REFUGIO PEATONAL EN BARRIO VILLA DEL MAR- ETAPA II

Con el tradicional corte de cinta efectuado por un grupo de vecinas y vecinos del Barrio Villa del Mar- Etapa II, junto a representantes de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, la Municipalidad de Punta Arenas y la empresa concesionaria del transporte público Vía Alerce, se inauguró la denominada “obra de confianza” del Programa Quiero Mi Barrio, consistente en un nuevo refugio peatonal.

La inversión de 41 millones de pesos, mejora las condiciones de espera del transporte público ya que se trata de una estructura techada fabricada en acero y hormigón, que incluye iluminación, señalética, asiento y basurero. Además, consideró la pavimentación de aceras e instalación de dispositivos de accesibilidad universal, como baldosas podo táctiles e información en sistema braille.

En la oportunidad, el jefe del Departamento de Desarrollo Urbano de la Seremi Minvu, Arturo Zúñiga Trujillo, informó “Esta obra surgió a raíz del diagnóstico inicial, ya que los vecinos pidieron tener un mejor lugar de espera para la locomoción colectiva y lo que viene ahora para este barrio es un proyecto que se llama Mejoramiento de Corredores Verdes y Espalda Mar de Bering, que esperamos licitar este año, por un monto que supera los 900 millones de pesos y que será financiado entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”.

El nuevo refugio reubicó la parada existente 65 metros al sur, para mejorar la seguridad y funcionalidad del lugar. Su ejecución estuvo a cargo de la empresa Sociedad Constructora Díaz.

La secretaria del Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Villa del Mar- Etapa II, Tatiana Villarroel Saldivia relató que vive en el sector desde sus inicios e hizo un llamado a cuidar el refugio peatonal y evitar focos de insalubridad.

Respecto a la obra inaugurada señaló “Es maravilloso que podamos seguir trabajando para embellecer y tener una mejor calidad de vida en nuestro sector. Este paradero, sirve para conocer mejor a los vecinos, para que se haga más amena la espera de la locomoción colectiva. Esperamos que pronto podamos retomar las obras de muralismo que iniciamos el año pasado y comiencen los trabajos para nuestro parque urbano”.

Por su parte la jefa de la Secretaría Comunal de Planificación, Viviana Ferrada Muñoz, destacó “Es muy importante estar inaugurando esta obra que eligieron los vecinos como una obra de confianza, y que es fruto del trabajo mancomunado con los profesionales del MINVU y de la Municipalidad. Se usaron materiales de alta calidad incluyendo la accesibilidad universal y todo el mobiliario que está alrededor de manera de permitir a los vecinos protegerse de las inclemencias del clima cuando están esperando su locomoción colectiva”.

Adelantos Sociales y Urbanos

El Seremi Marco Uribe Saldivia agradeció el compromiso de las vecinas y vecinos en las diferentes instancias participativas llevadas adelante por el Programa Quiero Mi Barrio en el ámbito social, como talleres preventivos para afrontar la época invernal, instancias de educación, valoración y cuidado del medio ambiente e innovadoras actividades de fortalecimiento de la identidad barrial.

En el ámbito urbano la autoridad valoró la inyección de recursos adicionales provenientes de otros programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional y el Municipio que vienen a complementar la inversión del programa de Recuperación de Barrios.

“Mediante el Llamado N°33 del Programa de Pavimentos Participativos asignamos más de 330 millones de pesos para la pavimentación de aceras en las calles Océano Pacífico, Mar de Chile y Juan Ladrillero, y la pavimentación de calzadas en las calles Mar del Coral y Mar de Nueva Guinea, mejorando la seguridad en el desplazamiento peatonal y vehicular de los residentes del sector”, precisó el Seremi Uribe.

El barrio además se ve beneficiado con una inversión de 371 millones de pesos proveniente del FNDR, para la ejecución por parte del Municipio de áreas verdes ubicadas a lo largo del eje de calle Océano Pacífico y la instalación de 33 señaléticas con nombres de calles y 7 señaléticas de pasajes sin salida, con una inversión municipal de 8 millones de pesos.

La intervención del Programa Quiero mi Barrio del Minvu en Villa del Mar se inició el 2023, abarcando 318 viviendas, que fueron entregadas por el Minvu a contar de 1997 a través del Programa Especial para Trabajadores. El área está delimitada en el norte por calle Océano Pacífico; al Sur por Avenida Presidente Salvador Allende, al Poniente por Mar de Tasmania y Mar de Bering y al Oriente por Avenida Circunvalación Ramón Cañas Montalva.