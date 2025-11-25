EL PRESIDENTE GABRIEL BORIC LLEGÓ ESTE LUNES A 24 DE NOVIEMBRE A PUERTO WILLIAMS, DANDO INICIO A UNA GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

​Boric encabeza gira presidencial por la costa más austral de Chile con ambiciosos anuncios de infraestructuraPuerto Williams — El presidente Gabriel Boric inició el lunes 24 de noviembre una gira estratégica por la zona más austral del país, centrada en obras que apuntan a fortalecer la conectividad, la soberanía y el desarrollo territorial en Tierra del Fuego y la Región de Magallanes.

La agenda oficial comenzó el martes 25 en Pampa Guanaco, comuna de Timaukel, donde el mandatario recorrió los terrenos que albergarán la futura capital comunal del territorio. Esta iniciativa pone en el centro del desarrollo local uno de los rincones más remotos del archipiélago fueguino.

Posteriormente, el presidente se trasladó a la localidad de Yendegaia, en donde inauguró el tramo 10 de la ruta Vicuña–Yendegaia. Esta etapa, de más de 21 kilómetros, fue construida por el Cuerpo Militar del Trabajo y representa un paso importante para la conectividad por tierra en un entorno geográfico extremadamente desafiante. Este miércoles 26, Boric según agenda debería dirigirse a Puerto Williams a la ceremonia de inauguración de la etapa 2 del muelle multipropósito.

El proyecto, con una inversión de más de 20 mil millones de pesos según el MOP, potenciará la llegada de naves turísticas, científicas y de abastecimiento, reforzando la presencia estatal en el extremo austral. También ese día se dirigirá a Puerto Toro, donde cortá la cinta a una nueva posada para helicópteros. Este helipuerto servirá para mejorar la conectividad aérea, especialmente en emergencias y para fortalecer la soberanía en zonas aisladas.

La gira concluye el jueves 27 en Punta Arenas, con la colocación de la primera piedra para la construcción del sistema de drenaje de aguas lluvias del parque Villa Alfredo Lorca, una obra que busca mejorar la infraestructura urbana y la resiliencia climática local. Esta serie de anuncios y visitas reafirma el compromiso del gobierno de Boric con el desarrollo de zonas extremas, integrando proyectos de conectividad vial, portuaria y aérea, que apuntan a reforzar tanto el crecimiento territorial como la presencia del Estado en lugares históricamente apartados.

