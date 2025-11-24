Punta Arenas,
24 de noviembre de 2025

“GRANDES PERSONAJES DE LA HISTORIA NAVAL” LLEGA A PUNTA ARENAS: LA EXPOSICIÓN DEL DR. VALDÉS QUE YA HAN VISTO MÁS DE 50 MIL PERSONAS

Buenos días región.

hectorvaldes

Esta mañana, en Polar Comunicaciones, durante el programa “Buenos Días Región” el cirujano plástico y escultor Héctor Valdés conversó sobre la llegada a Punta Arenas de su destacada exposición “Grandes Personajes de la Historia Naval”, una muestra que ya ha sido vista por más de 50 mil personas a lo largo del país.

La exhibición, que ha recorrido las principales ciudades de Chile de norte a sur, busca —según explicó— resaltar nuestra idiosincrasia y recordar a varios de nuestros próceres a través de un trabajo artístico realizado completamente por sus propias manos. La colección está compuesta por 26 esculturas, entre las que destacan figuras como Bernardo O’Higgins, Lord Cochrane, Manuel Blanco Encalada, además de los héroes de Iquique como Arturo Prat, Ignacio Serrano y Juan de Dios Aldea. También incluye piezas dedicadas a figuras de “Tiempo de Paz”, como el Cabo Leopoldo Odger y el marinero Mario Fuentealba, junto a otros personajes esenciales del patrimonio cultural chileno.

Valdés detalló que las esculturas están elaboradas en bronce y resina patinada, con dimensiones que van desde 10 x 15 cm hasta otras de 60 x 12 cm, ofreciendo una propuesta visual diversa que busca acercar la historia naval al público general.

La exposición abrirá sus puertas este miércoles 19 de noviembre a las 11:00 horas en el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, ubicado en Presidente Pedro Montt #981, en una actividad organizada por la Gobernación Marítima y el Museo Marítimo Nacional. Se trata de una oportunidad para que la comunidad magallánica pueda apreciar de cerca esta muestra que combina arte, historia y memoria en un solo recorrido.


librorioverde

HABITANTES DE RÍO VERDE IMPRIMEN LA HISTORIA CON SUS PROPIOS RELATOS

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

Leer Más

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

PUNTA ARENAS CELEBRA SU PRIMERA "EXPO DULCES" CON CERCA DE 2 MIL VISITANTES

TWINS CAMINO Y EN GLACIAR UNION 5

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

redsalud

REDSALUD MAGALLANES REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE OBESIDAD Y CONVOCA A ENCUENTRO INFORMATIVO EN PUNTA ARENAS ESTE PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE