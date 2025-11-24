“GRANDES PERSONAJES DE LA HISTORIA NAVAL” LLEGA A PUNTA ARENAS: LA EXPOSICIÓN DEL DR. VALDÉS QUE YA HAN VISTO MÁS DE 50 MIL PERSONAS

Esta mañana, en Polar Comunicaciones, durante el programa “Buenos Días Región” el cirujano plástico y escultor Héctor Valdés conversó sobre la llegada a Punta Arenas de su destacada exposición “Grandes Personajes de la Historia Naval”, una muestra que ya ha sido vista por más de 50 mil personas a lo largo del país.

La exhibición, que ha recorrido las principales ciudades de Chile de norte a sur, busca —según explicó— resaltar nuestra idiosincrasia y recordar a varios de nuestros próceres a través de un trabajo artístico realizado completamente por sus propias manos. La colección está compuesta por 26 esculturas, entre las que destacan figuras como Bernardo O’Higgins, Lord Cochrane, Manuel Blanco Encalada, además de los héroes de Iquique como Arturo Prat, Ignacio Serrano y Juan de Dios Aldea. También incluye piezas dedicadas a figuras de “Tiempo de Paz”, como el Cabo Leopoldo Odger y el marinero Mario Fuentealba, junto a otros personajes esenciales del patrimonio cultural chileno.

Valdés detalló que las esculturas están elaboradas en bronce y resina patinada, con dimensiones que van desde 10 x 15 cm hasta otras de 60 x 12 cm, ofreciendo una propuesta visual diversa que busca acercar la historia naval al público general.

La exposición abrirá sus puertas este miércoles 19 de noviembre a las 11:00 horas en el Museo Naval y Marítimo de Punta Arenas, ubicado en Presidente Pedro Montt #981, en una actividad organizada por la Gobernación Marítima y el Museo Marítimo Nacional. Se trata de una oportunidad para que la comunidad magallánica pueda apreciar de cerca esta muestra que combina arte, historia y memoria en un solo recorrido.

