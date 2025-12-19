LA ARMADA DE CHILE EVALUARÁ SOLUCIONES DE INNERCORE Y SOUTHERN TECH PARA MEJORAR SEGURIDAD MARÍTIMA EN MAGALLANES

La Armada de Chile seleccionó a Innercore y Southern Tech para desarrollar y pilotear una solución tecnológica nacional que mejore la seguridad en el paso Kirke, un punto crítico en la navegación de la Región de Magallanes y Antártica Chilena y paso obligatorio hacia Puerto Natales.

Según Diario Financiero, el proyecto se enmarca en la nueva Ley de Compras Públicas de Innovación y es impulsado junto a Corfo, como parte de un piloto que busca validar este instrumento en la Armada de Chile, con un presupuesto de 516 millones de pesos -unos 563.000 dólares- para la ejecución de las pruebas.

El subdirector del Centro de Innovación Tecnológica de la Armada (CITA), capitán de fragata Francisco Meric, explicó que "a través de nuestros programas buscamos iniciativas o emprendimientos que hagan fuerte la base industrial de la defensa”

El oficial destacó que la iniciativa les permitió adelantarse dentro del sector público y probar un nuevo modelo de colaboración con startups con soluciones que tengan aplicación dual, es decir, para fines militares y civiles.

Una solución definitiva





El canal Kirke es paso marítimo de navegación complejo, con fuertes corrientes marinas, tráfico comercial y condiciones geográficas extremas. “Es un sector inhóspito, inhabitado, donde se han registrado numerosos accidentes”, señaló el jefe de Operaciones del CITA, capitán de corbeta Cristián Faúndez.

Aunque anteriormente implementaron soluciones tecnológicas -la última de origen español- ninguna logró responder de forma adecuada al deterioro provocado por las condiciones naturales del sector.

Ahora, el objetivo, indicó el capitán de fragata Meric, es contar con una solución definitiva para estimar corrientes, un factor clave para decidir si una embarcación puede o no atravesar el paso.

El proceso comenzó en marzo de 2024 al validar la Armada de Chile el problema y, tras investigar, confirmó que no existía en el mercado local una solución disponible que cumpliera con los requisitos.

La primera etapa del piloto con las startups se extendió hasta julio e incluyó el desarrollo de prototipos y pruebas iniciales, con seguimiento permanente de Corfo y un Comité Técnico multidisciplinario de la Armada de Chile.

Tecnología nacional





Las finalistas Innercore y Southern Tech presentaron propuestas que combinan software y hardware, además de inteligencia artificial.

Innercore -ganadora del Desafío Avante 2020, que organiza la Armada- desarrolló un sistema integrado que mide corrientes y tráfico marítimo, que permite analizar la periodicidad de paso, horarios y velocidades de embarcaciones, con sensores alimentados por paneles solares, mientras que Southern Tech desarrolló un dispositivo que se instala en el fondo marino y mide los flujos de corrientes y otras variables oceanográficas.

El capitán de corbeta Faúndez señlaó que ahora comienza la fase más exigente del piloto. Explicó que una de las principales lecciones aprendidas de la primera etapa fue que los avances reportados en línea por las startups no siempre reflejaban el desempeño real.

Por eso, antes de trasladarse a Kirke, las empresas deberán superar cuatro pruebas presenciales en el CITA, donde incluso se trasladó un faro a Viña del Mar para montar y testear los equipos. Estas pruebas se realizarán entre enero y mayo de 2026, con exigencias crecientes en robustez y confiabilidad.

El despliegue en terreno está previsto para el segundo semestre de 2026, con la integración de datos históricos de la Armada -como información meteorológica, detección de embarcaciones y geolocalización- y la instalación definitiva hacia diciembre de ese año. En septiembre se conocerá cuál de las dos startups se adjudicará la licitación para implementar la innovación final en el paso Kirke.

“La idea es que estas soluciones no queden solo para la institución, sino que pasen a engrosar la oferta de tecnologías nacionales. Creemos que el país tiene la capacidad para resolver desafíos estratégicos sin depender de proveedores extranjeros, lo que llamamos soberanía e independencia tecnológica. Lo estamos haciendo con científicos, emprendimientos y tecnología de acá”, resaltó el capitán de fragata Meric.

Fuente: infodefensa.com

