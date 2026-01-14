Punta Arenas,
14 de enero de 2026

ANTARCTICA21 CONSOLIDA LIDERAZGO EN TURISMO ANTÁRTICO CON ALIANZAS EDUCATIVAS, CIENTÍFICAS Y ENERGÉTICAS EN MAGALLANES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la gerente general de Antarctica21, Verónica Peragallo Quijada, conversó con la ciudadanía sobre una serie de hitos relevantes que refuerzan el rol de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica, destacando avances en educación, ciencia, turismo sostenible e innovación tecnológica.

Uno de los principales anuncios fue el cierre del programa Antarkit, iniciativa desarrollada en conjunto entre el Parque del Estrecho y la Fundación Antártica21, alianza que permitió fortalecer el vínculo entre ciencia, patrimonio y naturaleza, acercando el conocimiento antártico a la comunidad regional mediante una mirada educativa y territorial.

En el ámbito del turismo, Peragallo destacó el reconocimiento otorgado por ProChile, que distinguió su liderazgo en el desarrollo del turismo antártico. Antarctica21 se ha consolidado como una de las principales empresas chilenas del sector, impulsando un modelo de negocios innovador que transformó la forma de acceder al continente blanco, integrando seguridad, eficiencia y una visión sustentable.

Asimismo, se relevó la colaboración entre Antarctica21 y la Armada de Chile, que permitirá la instalación de un sensor en el buque Magellan Explorer para recopilar datos batimétricos en la Antártica. Esta información será aportada a las iniciativas internacionales GEBCO y Seabed 2030, contribuyendo al conocimiento científico global sobre los fondos marinos antárticos.

Finalmente, la gerente general informó sobre la renovación de la alianza exclusiva entre Antarctica21 y HIF Global, orientada a fortalecer expediciones más sostenibles. Gracias a este acuerdo, los botes zodiac del crucero Magellan Explorer operarán con gasolina sintética, producida a partir de la energía del viento magallánico, marcando un nuevo avance en el uso de e-combustibles en operaciones antárticas.

Con estos hitos, Antarctica21 continúa consolidando su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo del conocimiento antártico, posicionando a Magallanes como un actor clave en el escenario científico y turístico internacional.




