Punta Arenas,
31 de enero de 2026

NUEVO RESCATE DE DOS PERSONAS EN EL CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO

Operativo coordinado permitió ubicar y rescatar a una pareja extraviada en el sector de laguna maku, quienes se encontraban sin lesiones tras perder su ruta por falla de un dispositivo gps.

Rescate turista dientes de navarino

Un exitoso operativo de búsqueda y rescate se desarrolló en el circuito Dientes de Navarino, en la comuna de Cabo de Hornos, luego de que se denunciara la presunta desgracia de dos personas que no regresaron tras realizar una salida de trekking planificada para el jueves 29 de enero.

La denuncia fue recepcionada durante la mañana del viernes 30 de enero por personal de Carabineros de Chile de la 4ª Comisaría de Puerto Williams, informando que un hombre y una mujer, ambos residentes de la comuna, no habían retornado dentro del plazo previsto. Ante esta situación, se activó de inmediato un Cogrid comunal, coordinando recursos logísticos y humanos para iniciar el operativo de búsqueda.

Durante la tarde, una patrulla de rescate de la 4ª Comisaría, junto a personal del Cuerpo de Bomberos de Cabo de Hornos y efectivos del GOPE Magallanes —quienes se trasladaron en helicóptero institucional desde Punta Arenas— iniciaron el rastreo del circuito. Cerca de las 17:00 horas, las personas fueron ubicadas en el sector de Laguna Maku, constatándose que se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones.

Según el relato entregado por la pareja, el extravío se produjo tras la descarga del dispositivo GPS que utilizaban, lo que provocó la pérdida del rastro y el descenso por una ruta equivocada. Con la georreferenciación del punto de hallazgo, se coordinó la extracción aérea por parte de la Sección Aérea de Punta Arenas, trasladando a ambas personas hasta el Hospital de Puerto Williams para la constatación preventiva de lesiones.

Desde Carabineros reiteraron el llamado a la responsabilidad y al autocuidado, recordando la importancia de registrar las salidas a terreno en la unidad policial antes de ingresar al circuito Dientes de Navarino, especialmente considerando las condiciones geográficas y climáticas del territorio austral.

NAVARINO TRAIL REUNIÓ A CORREDORES EN PUERTO WILLIAMS PARA LA CARRERA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

​La droga fue encontrada en un área de libre acceso del sector norte de Punta Arenas y está avaluada en cerca de $78 millones.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

chechoaguilante

VERANO 2026: JOSÉ “CHECHO” AGUILANTE REGRESA A POLAR COMUNICACIONES PARA CONDUCIR “BUENOS DÍAS REGIÓN” DURANTE FEBRERO

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES LE SOLICITÓ A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN ACELERAR LOS INCENTIVOS AL RETIRO DE PROFESORES

