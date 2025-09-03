A 109 AÑOS DEL RESCATE DEL "ENDURANCE": HOMENAJE DE LA ARMADA DE CHILE EN PUNTA ARENAS

​En una ventosa y fría tarde magallánica, junto al monumento que recuerda al Piloto Luis Pardo Villalón y la dotación de la "Yelcho", la Armada de Chile rindió un solemne recuerdo a la proeza desarrollada por este notable marino chileno, hace 109 años.



​La ceremonia, encabezada por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes; contó con la participación del Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; junto a mandos de unidades y reparticiones de la jurisdicción, y la dotación de la Capitanía de Puerto local.



​En la oportunidad, el Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila, desarrolló una alocución donde destacó la gesta del Piloto Pardo como "ejemplo de que lo imposible se vuelve factible", subrayando que su legado se mantiene vivo tanto en los homenajes realizados en Chile y el extranjero, como en la memoria colectiva de la comunidad magallánica.



​Al término de la actividad, el Contraalmirante Castillo, acompañado por el Condestable Mayor de la Tercera Zona Naval, Suboficial Mayor Ricardo Pueyes, depositó una ofrenda floral al pie del monumento, en reconocimiento a la valentía y decisión del marino chileno y su audaz tripulación en los desafiantes mares del fin del mundo.​

