3 de septiembre de 2025

A 109 AÑOS DEL RESCATE DEL "ENDURANCE": HOMENAJE DE LA ARMADA DE CHILE EN PUNTA ARENAS

​La Tercera Zona Naval conmemoró este 2 de septiembre los 109 años de la llegada de la Escampavía "Yelcho" a la capital austral, tras el histórico rescate de los 22 tripulantes del "Endurance", misión comandada por el Piloto Luis Pardo Villalón en 1916.

pilotopardo

En una ventosa y fría tarde magallánica, junto al monumento que recuerda al Piloto Luis Pardo Villalón y la dotación de la "Yelcho", la Armada de Chile rindió un solemne recuerdo a la proeza desarrollada por este notable marino chileno, hace 109 años. 

La ceremonia, encabezada por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes; contó con la participación del Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich; junto a mandos de unidades y reparticiones de la jurisdicción, y la dotación de la Capitanía de Puerto local.

En la oportunidad, el Capitán de Puerto de Punta Arenas, Capitán de Fragata Litoral Esteban Ávila, desarrolló una alocución donde destacó la gesta del Piloto Pardo como "ejemplo de que lo imposible se vuelve factible", subrayando que su legado se mantiene vivo tanto en los homenajes realizados en Chile y el extranjero, como en la memoria colectiva de la comunidad magallánica.

Al término de la actividad, el Contraalmirante Castillo, acompañado por el Condestable Mayor de la Tercera Zona Naval, Suboficial Mayor Ricardo Pueyes, depositó una ofrenda floral al pie del monumento, en reconocimiento a la valentía y decisión del marino chileno y su audaz tripulación en los desafiantes mares del fin del mundo.

naufragosmagallanes

ACTIVIDADES DE REBUSCA EN BAHÍA SEA CONCLUYEN SIN NOVEDADES

GOBIERNO SE ABRE A CAMBIAR PROYECTO QUE EXIGE PAGO DE 1% DE INVERSIÓN A PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE

​El ministro de Energía, Diego Pardow, se mostró sorprendido con la reacción de la industria, pero se mostró dispuesto a discutir el proyecto.

MAGALLANES SUMA DOS NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES SELECCIONADOS POR EL MINVU

GOBIERNO SE ABRE A CAMBIAR PROYECTO QUE EXIGE PAGO DE 1% DE INVERSIÓN A PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE

SENAMA ENTREGA MÁS DE 76 MILLONES DE PESOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE AGRUPACIONES DE MAYORES EN MAGALLANES

PUERTO NATALES RECIBIRÁ LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA CON EL CHAPUZÓN DE LOS FIORDOS

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas