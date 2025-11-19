COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL

​En solemne ceremonia realizada el 18 de noviembre en la Base Naval "Punta Arenas", se efectuó el cambio de mando de la jurisdicción naval más austral del país. En la instancia, el Contraalmirante Jorge Castillo entregó oficialmente el mando de la Tercera Zona Naval al Comodoro Juan Soto .



​El acto, que contó con las más altas autoridades de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, fue presidido por el Vicealmirante Raúl Zamorano , Jefe del Estado Mayor General de la Armada, quien actuó como interventor. Durante la ceremonia, se procedió a la lectura del decreto supremo que designa al Comodoro Soto —proveniente de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General de la Armada— como nuevo Comandante en Jefe de la Zona, en reemplazo del Contraalmirante Castillo, quien asumirá nuevos desafíos en la institución como Comandante en Jefe de la Escuadra Nacional.



​Tras el ceremonial naval, que incluyó el arriado y despliegues de emblemas de mando, salvas de honor y el parte al nuevo Comandante en Jefe, el Contraalmirante Castillo ofreció una alocución donde destacó los principales hitos de su gestión. Entre ellos mencionó el fortalecimiento de la vinculación institucional con la comunidad magallánica mediante el programa "Mar y Sociedad"; los avances en el proyecto de Infraestructura Portuaria de la Base Naval Punta Arenas; los diversos trabajos interinstitucionales con Carabineros, PDI y Aduanas; y el despliegue del Trinomio Antártico, impulsado con la incorporación del AGB 46 "Almirante Viel" a su puerto base.



​"Las oportunidades fueron múltiples, desde los proyectos presentados al Gobierno Regional hasta la armonización del borde costero; el trabajo con las delegaciones presidenciales, secretarías regionales ministeriales y municipalidades en muchas y diversas iniciativas. Las actividades conjuntas con las instituciones de la defensa, los operativos con Carabineros y la PDI; el trabajo con Aduanas que desbarató operaciones turísticas no autorizadas de embarcaciones extranjeras, como también la reciente incautación de más de 9 millones de cigarrillos de contrabando. Nuestro trabajo con la Fiscalía, donde llevamos la voluntad y el derecho del Estado de Chile hasta el Territorio Antártico Chileno en nuestra condición de única fuerza policial en la Antártica. Los esfuerzos fueron múltiples y variados, pero demuestran una línea de compromiso con la región, acción que se ha mantenido invariable desde la llegada de la goleta 'Ancud', aquel 21 de septiembre de 1843".



​Finalizando la ceremonia, el Capitán de Navío Jorge Minoletti , Jefe del Estado Mayor de la Tercera Zona Naval, junto al Suboficial Mayor Ricardo Puelles , Condestable Mayor de la jurisdicción, hicieron entrega del gallardete de mando al Contraalmirante Castillo, en reconocimiento a su autoridad ejercida en la conducción de la zona.



​Con la protocolización del acta, el Comodoro Juan Soto asume oficialmente el liderazgo de la Tercera Zona Naval, tomando la posta de un importante legado operativo y proyectando los desafíos venideros en una región estratégica y vital para el país.​

