2 de octubre de 2025

VICEALMIRANTE ZEGERS RECIBE A LA DOTACIÓN DEL APRESTO ANTÁRTICO QUIENES CUMPLIRÁN LA MISIÓN DE HACER SOBERANÍA EN EL CONTINENTE BLANCO

​El DIRECTEMAR recibió a 16 servidores navales provenientes de Gobernaciones Marítimas, Capitanías de Puerto y Unidades dependientes que cumplirán periodo de alistamiento en el Territorio Chileno Antártico.

El Director General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) Vicealmirante Roberto Zegers, recibió a los 16 servidores navales provenientes de Gobernaciones Marítimas, Capitanías de Puerto y Unidades Dependientes a lo largo de Chile, para cumplir un periodo de alistamiento en el Territorio Chileno Antártico.

​El Vicealmirante Roberto Zegers, tuvo una reunión distendida con la dotación para despedirlos, debido a que próximamente iniciarán su periodo de aislamiento a la Gobernación Marítima del Territorio Chileno Antártico, a la Capitanía de Puerto de Bahía Fildes, a la Capitanía de Puerto de Bahía Paraíso y a la Alcaldía de Mar de Rada Covadonga.

Durante la reunión sostenida con el Director General, les deseó mucho éxito en la misión que deberán cumplir, que disfruten el proceso y hacer soberanía, ya que la actividad marítima en el período estival es bastante intensa.

“(…) Los felicito, disfruten y todos harán soberanía. La actividad marítima durante el verano es importante, por ejemplo, las tareas de levantamiento hidrográfico que se encuentra desarrollando el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA), el que tendrá un plazo de 10 años”, declaró el Alto Oficial.

Y añadió que “Chile es el primer país en publicar una carta náutica electrónica en el formato S-101, la cual viene con mayor información contenida en varias capas. En este sentido, hoy día la Antártica es un territorio de vital relevancia para nosotros y también para mundo, donde ustedes como dotación deben cuidar los espacios marítimos y terrestres”, expresó el Director General.

En la instancia, el Gobernador Marítimo y Capitán de Puerto de Bahía Fildes, Capitán de Fragata Litoral Horacio Hurtado, señaló que la preparación ha sido muy extensa.

“Hemos cumplido una serie de cursos entre ellos, la ambientación en terreno nevado, el que nos enseñó las medidas de seguridad, desplazamiento, y supervivencia, todo lo necesario para poder evitar algún inconveniente en el territorio Antártico”.

Además, el Gobernador Marítimo indicó que “los cursos nos permitieron tener el conocimiento sobre cómo debemos llevar a cabo los procedimientos, la tenida que vamos a utilizar. Asimismo, adaptándose a condiciones extremas, manejar técnicas de rescate, el traslado con cuerdas. En lo que respecta al ámbito operativo, hacerles mantención a las motos y en el área más doméstica, que nuestra gente esté preparada para las tareas diarias que se realizarán en la zona”. 

Por su parte, el Capitán de Puerto de Bahía Paraíso Teniente 1° Litoral Jorge Oyarzún, nos relató lo que espera en esta Campaña Antártica.

“El gran desafío será las relaciones humanas en la cotidianeidad, tanto en lo personal como profesional, (…) Por esta razón, hemos ido fortaleciendo lazos con las otras dotaciones que integran las Fuerzas Armadas. Con el Jefe de la Base Presidente Gabriel González Videla, Capitán Omar Hernández, vamos a compartir el espacio físico y nos hemos ido coordinando logísticamente con las tareas que ejecutará cada servidor”.

El Teniente Oyarzún declaró que “estar en la Antártica ya es una buena experiencia y mejor aún con una dotación que esté afianzada, trabajando por el bien del país y finalmente cuando cerremos la Base y terminemos la Campaña, esperamos que sea una experiencia única, donde una buena comunicación y armonía en el equipo será clave para cumplir con la misión encomendada”.

 

Fuente: directemar.cl


