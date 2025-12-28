DETECTAN A SEIS EXTRANJEROS INFRACTORES Y DETIENEN A UN HOMBRE EN FISCALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

En el marco de un trabajo coordinado, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas de la PDI, junto a la seremi de Seguridad Pública, Carabineros de Chile y personal de la dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, realizaron una fiscalización conjunta en locales comerciales del centro de la ciudad.

La seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos Hernández, explicó que estas acciones se enmarcan en las planificaciones preventivas que se desarrollan de manera intersectorial en el sector céntrico de Punta Arenas, particularmente en los ejes Errázuriz y Bories, donde se efectúan recorridos de infantería, controles vehiculares y de identidad, orientados a disminuir incivilidades que afectan la percepción de seguridad de quienes transitan por el lugar.

“Este viernes, junto a personal del Departamento de Migraciones de la PDI, Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, realizamos un recorrido a pie por calle Errázuriz, donde se cursaron infracciones por Ley de Alcoholes y hubo un detenido que mantenía una orden vigente. Las personas vienen al centro a realizar diversos trámites y deben poder efectuarlos de manera segura, sin enfrentarse a situaciones delictivas o incivilidades que en el día también se presentan y apuntamos a reducir”, señaló la autoridad regional.

En cuanto a la labor desarrollada por la PDI Magallanes, se efectuó la fiscalización de un total de 33 ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades, detectando a seis personas infractoras de la Ley de Migración y Extranjería.

Al respecto, el Comisario Leonardo Alegría, jefe subrogante del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, indicó que “Detectives de esta unidad, en el contexto de la fiscalización de extranjeros, procedieron a la detención de un sujeto de nacionalidad venezolana, en condición migratoria irregular, quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades. El imputado fue puesto a disposición del tribunal competente a fin de cumplir condena”.

El jefe policial agregó que todos los extranjeros infractores detectados durante la fiscalización serán denunciados ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Por su parte, el Teniente Carlos Campos, de la 5ª Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros, señaló que “en el marco del fortalecimiento del trabajo interinstitucional, personal de Carabineros de Chile de la 5ª Comisaría de Control del Orden Público Magallanes y de la Sección Centauro, junto a oficiales de la PDI Magallanes y encabezados por la seremi de Seguridad Pública, realizaron una jornada de intervención policial en el sector céntrico de la capital comunal. A raíz de esta fiscalización se detectaron diversas faltas asociadas a la Ley de Alcoholes, además de efectuarse controles de identidad y vehiculares en el casco histórico de la ciudad. Como institución, reforzamos la misión preventiva que desarrollamos de manera permanente en región”.





