Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de diciembre de 2025

DETECTAN A SEIS EXTRANJEROS INFRACTORES Y DETIENEN A UN HOMBRE EN FISCALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

PDI, carabineros, seguridad pública y seguridad municipal. ​

0c68dfff-d169-4e9d-a688-71357a14862f

En el marco de un trabajo coordinado, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas de la PDI, junto a la seremi de Seguridad Pública, Carabineros de Chile y personal de la dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, realizaron una fiscalización conjunta en locales comerciales del centro de la ciudad.

La seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos Hernández, explicó que estas acciones se enmarcan en las planificaciones preventivas que se desarrollan de manera intersectorial en el sector céntrico de Punta Arenas, particularmente en los ejes Errázuriz y Bories, donde se efectúan recorridos de infantería, controles vehiculares y de identidad, orientados a disminuir incivilidades que afectan la percepción de seguridad de quienes transitan por el lugar.

“Este viernes, junto a personal del Departamento de Migraciones de la PDI, Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, realizamos un recorrido a pie por calle Errázuriz, donde se cursaron infracciones por Ley de Alcoholes y hubo un detenido que mantenía una orden vigente. Las personas vienen al centro a realizar diversos trámites y deben poder efectuarlos de manera segura, sin enfrentarse a situaciones delictivas o incivilidades que en el día también se presentan y apuntamos a reducir”, señaló la autoridad regional.

En cuanto a la labor desarrollada por la PDI Magallanes, se efectuó la fiscalización de un total de 33 ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades, detectando a seis personas infractoras de la Ley de Migración y Extranjería.

Al respecto, el Comisario Leonardo Alegría, jefe subrogante del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, indicó que “Detectives de esta unidad, en el contexto de la fiscalización de extranjeros, procedieron a la detención de un sujeto de nacionalidad venezolana, en condición migratoria irregular, quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades. El imputado fue puesto a disposición del tribunal competente a fin de cumplir condena”.

El jefe policial agregó que todos los extranjeros infractores detectados durante la fiscalización serán denunciados ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Por su parte, el Teniente Carlos Campos, de la 5ª Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros, señaló que “en el marco del fortalecimiento del trabajo interinstitucional, personal de Carabineros de Chile de la 5ª Comisaría de Control del Orden Público Magallanes y de la Sección Centauro, junto a oficiales de la PDI Magallanes y encabezados por la seremi de Seguridad Pública, realizaron una jornada de intervención policial en el sector céntrico de la capital comunal. A raíz de esta fiscalización se detectaron diversas faltas asociadas a la Ley de Alcoholes, además de efectuarse controles de identidad y vehiculares en el casco histórico de la ciudad. Como institución, reforzamos la misión preventiva que desarrollamos de manera permanente en región”.



BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (3)

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETECTAN A SEIS EXTRANJEROS INFRACTORES Y DETIENEN A UN HOMBRE EN FISCALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

PDI, carabineros, seguridad pública y seguridad municipal.


PDI, carabineros, seguridad pública y seguridad municipal.


0c68dfff-d169-4e9d-a688-71357a14862f
nuestrospodcast
foto 102

NUEVOS ESPECIALISTAS EGRESAN DEL CURSO DE COMANDOS 2025

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
0c68dfff-d169-4e9d-a688-71357a14862f

DETECTAN A SEIS EXTRANJEROS INFRACTORES Y DETIENEN A UN HOMBRE EN FISCALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Paul-Vasquez-El-Flaco-A1

PAUL VÁSQUEZ VUELVE A DREAMS CON UN SHOW CARGADO DE HUMOR Y MEMORIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
viento-de-hasta-100-km-h-y-lluvias-en-magallanes-dmc-emite-avisos-por-condiciones-adversas-en-navidad-1766536238387_1024

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD