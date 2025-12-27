Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de diciembre de 2025

PRESENCIA DEL INSTITUTO CONFUCIO EN MAGALLANES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Conducido por el historiador Víctor Hernández. ​

chino

Hernández mencionó que Chile fue el primer país sudamericano en contar con la presencia china, esto fue gestionado en 1952 por el senador por Magallanes, Salvador Allende, el poeta Pablo Neruda y el artista y pintor José Venturelli,

Cuando Salvador Allende fue presidente de Chile, se instaló el instituto chileno-chino de cultura y desde hace 21 años se encuentra el Instituto Confucio en Chile y desde hace dos meses tienen presencia en Magallanes, según lo dijo su director Sun Xintang.  

El programa se puede ver completo aquí



DSC02282

SENDA DUPLICARÁ DESPLIEGUE DEL PROGRAMA TOLERANCIA CERO DURANTE FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI DETUVO A PRESUNTO AUTOR DEL HOMICIDIO OCURRIDO ESTE VIERNES

Leer Más

Hecho ocurrido en el barrio Archipiélago de Chiloé.


Hecho ocurrido en el barrio Archipiélago de Chiloé.


6e40de7b-6e56-499d-ac07-6970d0ea0f8a
nuestrospodcast
monserrat en la federacion

LOS MEJORES DE CHILE EN LA DISCIPLINA DE LA ESGRIMA ESTÁN EN PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
chino

PRESENCIA DEL INSTITUTO CONFUCIO EN MAGALLANES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
anefmagallanesasamblea2025

ANEF MAGALLANES CELEBRÓ LA ÚLTIMA ASAMBLEA REGIONAL DEL AÑO 2025

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
exchicadisney

LA EXCHICA DISNEY DANIELLE CAMPBELL SORPRENDE CON VACACIONES EN LA PATAGONIA CHILENA