PRESENCIA DEL INSTITUTO CONFUCIO EN MAGALLANES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Hernández mencionó que Chile fue el primer país sudamericano en contar con la presencia china, esto fue gestionado en 1952 por el senador por Magallanes, Salvador Allende, el poeta Pablo Neruda y el artista y pintor José Venturelli,

Cuando Salvador Allende fue presidente de Chile, se instaló el instituto chileno-chino de cultura y desde hace 21 años se encuentra el Instituto Confucio en Chile y desde hace dos meses tienen presencia en Magallanes, según lo dijo su director Sun Xintang.

El programa se puede ver completo aquí





​

