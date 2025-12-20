Punta Arenas,
20 de diciembre de 2025

ACADÉMICOS LORENA LÓPEZ Y PAVEL OYARZÚN Y SU TRABAJO LITERARIO EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

Conducido por el historiador Víctor Hernández. ​

ambos

El primer bloque de este programa estuvo dedicado a datos históricos sobre la fundación de la ciudad de Punta Arenas, que se conmemora el 18 de diciembre de 1848, aunque se asegura que no existe una fecha oficial de su fundación. Solo que fue creada como una colonia penal, con 338 personas trasladadas desde Fuerte Bulnes, entre personas libres y relegados políticos.

En el segundo bloque se contó con la académica Lorena López, quien se encuentra trabajando en un proyecto Fondecyt sobre la literatura en la Patagonia chileno argentina y Pavel Oyarzún se refirió a su trabajo académico en literatura que está desarrollando en la Umag.

El programa se puede ver completo aquí



EN ESPECIAL DEL PROGRAMA PATAGONIA RURAL EL SEREMI DE TRANSPORTES DIJO NO HAN TENIDO DIFICULTADES EN EL TRABAJO REALIZADO HOY

INSTITUCIONES REALIZARON ESTA MADRUGADA UN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN A CLANDESTINOS

Se cursaron infracciones, citaciones y se incautó el alcohol.


Se cursaron infracciones, citaciones y se incautó el alcohol.


GRUPO “POTENCIA”: LO MEJOR DE LA CUMBIA ARGENTINA LLEGA A DREAMS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CARABINEROS REFUERZA PREVENCIÓN Y RESCATE EN ZONAS EXTREMAS DE MAGALLANES DURANTE TEMPORADA ESTIVAL

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL Y DEFIENDE POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO EN TORRES DEL PAINE

DIPUTADO CARLOS BIANCHI VALORÓ POSTERGACIÓN DEL NUEVO SISTEMA TARIFARIO DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y LLAMÓ A UN DIÁLOGO EFECTIVO CON EL SECTOR TURÍSTICO