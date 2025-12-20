ACADÉMICOS LORENA LÓPEZ Y PAVEL OYARZÚN Y SU TRABAJO LITERARIO EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

El primer bloque de este programa estuvo dedicado a datos históricos sobre la fundación de la ciudad de Punta Arenas, que se conmemora el 18 de diciembre de 1848, aunque se asegura que no existe una fecha oficial de su fundación. Solo que fue creada como una colonia penal, con 338 personas trasladadas desde Fuerte Bulnes, entre personas libres y relegados políticos.

En el segundo bloque se contó con la académica Lorena López, quien se encuentra trabajando en un proyecto Fondecyt sobre la literatura en la Patagonia chileno argentina y Pavel Oyarzún se refirió a su trabajo académico en literatura que está desarrollando en la Umag.

El programa se puede ver completo aquí





