EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA SE REFIEREN A LA EDICIÓN DEL LIBRO 100 AÑOS DE MARINO MUÑOZ LAGOS
Conducido por el historiador Víctor Hernández.
Este año es el centenario del escritor y profesor Marino Muñoz Lagos, dando a conocer que escribió más de siete mil artículos, como cronista de La Prensa Austral y el Magallanes y diversos medios escritos a nivel nacional. Para recordarlo invitamos a su hijo Marino Muñoz Agüero.
Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.
