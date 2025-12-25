SENDA DUPLICARÁ DESPLIEGUE DEL PROGRAMA TOLERANCIA CERO DURANTE FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO

Con el objetivo de prevenir siniestros viales asociados al consumo de alcohol y otras drogas, SENDA anunció que durante las festividades de fin de año implementará a nivel nacional 104 servicios operativos del Programa Tolerancia Cero, duplicando el despliegue realizado en el mismo período del año pasado.

Los operativos se desarrollarán entre el 23 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, con foco en los días de mayor riesgo vial, especialmente el 24 y 31 de diciembre. Los controles se concentrarán en terminales de buses, rutas interurbanas y zonas de alta circulación vehicular. Asimismo, las ambulancias de SENDA estarán disponibles para la toma de exámenes de sangre in situ y para apoyar otros procedimientos policiales.



El anuncio se realizó en el Terminal Alameda de Turbus en Estación Central, con la participación del subsecretario del Interior, Víctor Ramos; el subsecretario de Transportes, Jorge Daza; y la directora nacional de SENDA, Natalia Riffo, junto a ejecutivos de la empresa, que dieron a conocer las medidas de prevención implementadas para fortalecer la seguridad en los viajes.



En la oportunidad, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, subrayó que durante estos días se reforzará la fiscalización en todo el país, pero que el autocuidado es esencial. “Como Gobierno vamos a reforzar los controles y el despliegue en las regiones, pero esto también requiere corresponsabilidad: si alguien va a conducir, no puede consumir alcohol ni otras drogas. Hacemos un llamado a la ciudadanía a conversar en familia y evitar que algún familiar tome el volante si ha consumido alcohol. Sin ese compromiso, es muy difícil lograr un fin de año seguro”, señaló.

En tanto, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, adelantó que “como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, vamos a desplegar más de 5.000 controles durante estas fechas, de los cuales cerca de 2.000 se realizarán en la Región Metropolitana. Estos controles estarán focalizados principalmente en zonas de alta movilidad, como terminales de buses y terminales aéreos”.

Agregó que el plan de fiscalización también considera controles a taxis y taxis colectivos, junto con el refuerzo de conductas de seguridad vial. “Estamos a pocos días de Navidad y el llamado es claro: prevención, conductas seguras, tolerancia cero al alcohol y otras drogas en la conducción, uso de cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, especialmente en niños y niñas, que siempre deben viajar en el asiento trasero”, indicó.

CONTROLES DE ALCOTEST Y NARCOTEST



Durante 2025, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, Carabineros realizó 90.900 controles en el marco del Programa Tolerancia Cero, de los cuales 87.101 correspondieron a alcotest y 3.799 a narcotest, lo que derivó en 2.235 exámenes de sangre, equivalentes al 2,5% del total de pruebas.

Al respecto, la directora nacional de SENDA reiteró que el consumo de alcohol y otras drogas es incompatible con la conducción y que no existen “dosis seguras”. “Conducir exige plena responsabilidad, y esa responsabilidad es aún mayor cuando se transporta a otras personas. Por eso insistimos en que alcohol y drogas no pueden estar presentes al momento de tomar el volante”, recalcó.

En el caso del transporte de pasajeros, el balance del programa Tolerancia Cero muestra que 705 conductores fueron controlados, con 115 exámenes de sangre, es decir, 1 de cada 10 conductores fiscalizados por Carabineros.

En ese sentido, valoró el trabajo que realiza Turbus y el rol del mundo privado en la prevención. “Este tipo de compromisos empresariales contribuye a instalar una cultura preventiva en los espacios laborales, en coordinación con sindicatos y equipos de trabajo. La prevención se construye entre todos y todas, y requiere señales claras del Estado, las empresas y la ciudadanía”, señaló.



En tanto, Carlos Vásquez, gerente de Operaciones de Turbus, explicó que la empresa mantiene controles preventivos permanentes para sus conductores. “Aplicamos controles de alcohol al 100% de quienes inician jornada, en cualquier punto del país, y eso se traduce en niveles muy bajos de positividad. Mensualmente realizamos cerca de 20 mil controles en Turbus y más de 5 mil en nuestra filial Cóndor”, indicó.



Sobre la implementación de controles de drogas, agregó que el proceso ha avanzado de manera progresiva. “Hemos ido superando barreras legales, laborales y culturales. Hoy contamos con puntos de control en distintas bases operativas del país y, en los últimos 24 meses, hemos realizado cerca de 8 mil controles, con resultados muy bajos de positividad”, sostuvo.



Finalmente, el prefecto de Tránsito y Carreteras de Carabineros, teniente coronel Carlos Cortés, informó que se desplegarán servicios en rutas primarias y secundarias, fiscalizando los principales factores de riesgo. “Vamos a reforzar los controles a exceso de velocidad, conducción no atenta y consumo de alcohol y drogas. También nos preocupa el aumento de conductas de riesgo en peatones, por lo que el llamado es a desplazarse con responsabilidad y autocuidado”, señaló.

