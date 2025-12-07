SENDA REFUERZA APOYO A CARABINEROS CON OPERATIVOS TOLERANCIA CERO DURANTE FINES DE SEMANA LARGO

En el marco del fin de semana largo, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) anunció un reforzamiento extraordinario del Programa Tolerancia Cero, que opera en apoyo a Carabineros para prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol u otras drogas.

Entre el 5 y 8 de diciembre, SENDA duplicará el despliegue de un fin de semana habitual, poniendo a disposición de Carabineros 45 operativos en todo el país, con ambulancias y equipos para la aplicación de alcotest, narcotest y exámenes de sangre in situ.



Queremos que este fin de semana todas las personas tengan otro plan, que es cuidarse. Por eso estamos reforzando el apoyo a Carabineros con un despliegue extraordinario del Programa Tolerancia Cero en todo el país", señaló la directora de SENDA, Natalia Riffo.

En lo que va del año, el Programa Tolerancia Cero ha permitido más de 90 mil controles preventivos realizados por Carabineros, con más de 2.200 automovilistas retirados de circulación por manejar bajo los efectos del alcohol o indicios de haber consumido otras drogas.



"Nuestro objetivo es que ninguna persona conduzca bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Este refuerzo operativo nos permite prevenir siniestros viales y proteger la vida de quienes se desplazan por el país", enfatizó la directora.

El Programa Tolerancia Cero aporta ambulancias, personal técnico y los insumos para la toma de muestras. Cuando un control marca un resultado positivo, se realiza de inmediato un examen de sangre en la ambulancia, lo que evita traslados a servicios de urgencia y permite mantener operativo el punto de control.

La autoridad reiteró el llamado a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos y evitar cualquier consumo que comprometa la seguridad de quienes conducen y de su entorno. "El llamado es que si van a manejar, no consuman. Y si alguien de su entorno consumió, no le permitan conducir y ayúdenle a buscar una alternativa segura", añadió Riffo.



Durante el fin de semana, SENDA además reactivará la campaña "El Otro Plan", orientada a promover conductas de autocuidado y prevenir riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias.

