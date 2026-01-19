SENDA MAGALLANES PRESENTÓ CAMPAÑA DE VERANO “CUIDARSE SIEMPRE ESTÁ DE MODA” CON RECORRIDO NOCTURNO PREVENTIVO POR PUBS DE PUNTA ARENAS

​Con un recorrido nocturno por distintos pubs de Punta Arenas, SENDA Magallanes presentó oficialmente su campaña de verano con el slogan “Cuidarse Siempre Está de Moda”, una estrategia preventiva que busca fortalecer el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes (NNA), promover el uso positivo del tiempo libre durante el período estival y reforzar el rol de madres, padres y personas adultas cuidadoras en la generación de entornos de cuidado.



La actividad se realizó en coordinación con diversas instituciones del intersector, en organización del Instituto de la Juventud, INJUV, permitiendo abordar de manera conjunta la promoción del autocuidado y la prevención de riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas, especialmente en población joven, en un contexto de alta exposición durante el verano.



“Este verano, desde SENDA impulsamos la campaña ‘Cuidarse siempre está de moda’, que se extenderá hasta el 28 de febrero de 2026 y que busca promover el bienestar y el autocuidado en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin dejar de disfrutar. Sabemos que el verano es un período de mayor flexibilidad, por eso el cuidado se construye desde el acompañamiento, los acuerdos y la toma de decisiones informadas, tanto en familia como en comunidad. Queremos reforzar que cuidarse no significa dejar de pasarlo bien, sino reducir riesgos y fortalecer vínculos, especialmente frente al consumo de alcohol y otras drogas. El autocuidado, hoy más que nunca, es una forma responsable y moderna de vivir el verano”, dijo la directora de SENDA Magallanes, Roxana Arancibia Reyes.



La acción desarrollada se constituye en la presentación de lo que será el despliegue de la campaña de verano que se concibe como una etapa clave y habilitante para la posterior implementación del Programa de Infancia, Juventud y Bienestar (PINJUB), favoreciendo la vinculación temprana, significativa y territorial con niños, niñas y adolescentes, así como con referentes adultos y organizaciones comunitarias. A través de acciones recreativas, culturales, deportivas y comunitarias, se busca generar experiencias de cuidado, participación y disfrute, coherentes con el enfoque promocional y preventivo del programa.



Estas actividades permitirán sensibilizar sobre la importancia del autocuidado y la toma de decisiones informadas.

La directora regional de SENDA Magallanes, puntualizó que “El verano es una oportunidad estratégica para promover experiencias positivas de cuidado y bienestar en niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo el uso adecuado del tiempo libre y los vínculos comunitarios, pero también para reforzar el rol fundamental que cumplen las personas adultas en el acompañamiento y la generación de entornos protectores”.



De esta manera, la campaña de verano contribuye a robustecer el enfoque que lleva adelante SENDA en cuanto al Sistema Integral de Prevención, articulando la experiencia recreativa del período estival con trayectorias de participación más estables y sostenidas, en coherencia con los objetivos del programa y con un fuerte énfasis en la corresponsabilidad comunitaria.



Asimismo, la autoridad regional destacó que “esta campaña nos permite iniciar un proceso de vinculación temprana con las comunidades y preparar el camino para la implementación del Programa de Infancia, Juventud y Bienestar, articulando acciones preventivas que no se agotan en el verano, sino que buscan una participación sostenida y significativa durante todo el año”.



