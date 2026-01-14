AUTORIDAD MARÍTIMA REALIZÓ OPERATIVO DE CONTROL DE IDENTIDAD PREVENTIVO A BORDO DE FERRY DE CONECTIVIDAD

Este 14 de enero la Autoridad Marítima desplegó un nuevo operativo de Control de Identidad Preventivo, parte de las tareas programadas por la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego en el ámbito policial.

La Patrulla de Policía Marítima fue desplegada a las 07:00 horas, previo al embarque de los pasajeros y vehículos, estableciendo las coordinaciones necesarias con el Capitán del Ferry "Pathagon", determinando las áreas de control de identidad preventivo que se iban a realizar.

En el desarrollo del operativo los diferentes usuarios marítimos colaboraron con el procedimiento de la Autoridad Marítima, facilitando el trabajo de los servidores de Litoral quienes durante más de una hora realizaron los procedimientos establecidos, respondiendo diferentes consultas a los pasajeros en torno a diferentes temas del ámbito marítimo.

Iván Lausic, pasajero del Ferry "Pathagon", comentó que "es relevante la presencia de la Armada en todas las embarcaciones que existen de cabotaje hacia Magallanes, dado el intenso flujo de gente, además que da la seguridad para todos quienes viajan en las naves".

Por su parte el Capitán de Ferry "Pathagon", Juan Velásquez, señaló que "últimamente ha habido un mayor control respecto a lo que es la fiscalización tanto de recalada como de zarpe por parte de la Autoridad Marítima en la ciudad de Porvenir, sintiéndose un acercamiento y manteniendo una muy buena relación con la autoridad local", añadiendo que "esto genera una seguridad y control tanto para nosotros como para los usuarios".

El Teniente Primero Litoral Francisco Morales, Capitán de Puerto de Tierra del Fuego, señaló que "esta fiscalización en prevención del delito, llevada a cabo por medio de una patrulla de Policía Marítima, mediante el operativo de control de identidad preventivo, es parte de las tareas habituales de la Autoridad Marítima, contribuyendo de esta manera a la seguridad de los diferentes usuarios marítimos".

El operativo concluyó sin mayores novedades, contribuyendo de esta manera la Autoridad Marítima a la soberanía efectiva y seguridad en el Estrecho de Magallanes.

