MEMORIA, NATURALEZA E IDENTIDAD BRILLAN EN LOS CUENTOS GANADORES DE LA DÉCIMA EDICIÓN DE MAGALLANES EN 100 PALABRAS

La premiación fue este miércoles, 10 de diciembre, en el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro y contó con la animación de Óscar España, la lectura dramatizada de cuentos, a cargo de la actriz Camila Hirane, y la musicalización de los relatos ganadores por parte de la banda magallánica Los Klasky.

Con una cifra histórica de 6.045 cuentos recibidos, la décima edición de Magallanes en 100 Palabras culminó con la premiación de sus mejores relatos breves en una emocionante ceremonia abierta a la comunidad. Este 2025 el lema "¿Te lo imaginas?" inspiró a habitantes de toda la región a transformar paisajes, historias y vivencias del extremo sur de Chile en poderosos relatos breves.

La coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo, destacó que la edición aniversario "confirma la vitalidad literaria de Magallanes. Los cuentos recibidos reflejan que, luego de 10 años, el concurso se ha consolidado como un espacio único que invita a personas de la región a conectarse con su creatividad a través de la escritura. Los relatos ganadores nos muestran la conexión de las personas con el entorno" dijo.

Por su parte, el gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, agregó que los relatos "no sólo reflejan creatividad, sino también el arraigo e identidad de un territorio que late con fuerza. Desde Enap estamos orgullosos de ser parte de esta iniciativa que, hace una década, viene fomentando la escritura y la memoria local. Además, este año quisimos conectar el proyecto con la conmemoración de los 80 años del descubrimiento del petróleo para dimensionar el impacto de este hito en la comunidad magallánica", enfatizó.

Diversidad y calidad literaria

Los cuentos premiados, en la décima edición del concurso, reflejan la riqueza generacional y temática de la región, explorando desde la memoria histórica hasta la conexión con la naturaleza patagónica.

El Premio al Mejor Relato 80 años del Descubrimiento del Petróleo fue para Carolina Berrocal (38 años, Punta Arenas) por Noticia internacional, un relato de ficción sobre el momento del hallazgo petrolero. La autora recibió, además, $250.000. Por otro lado, el Primer Lugar fue para María Antonieta Barrientos (59 años, Punta Arenas) con Desolada, un conmovedor relato que entreteje el paisaje invernal con la metáfora de la primavera interior. La autora recibió $1.000.0000.

Pavel Oyarzún, jurado del concurso, valoró la calidad de los relatos señalando que "en un concurso masivo como Magallanes en 100 Palabras, los textos seleccionados son de muy diversa inspiración y resolución; nos encontramos con micro relatos de evocación, de inspiración onírica-fantástica, disruptivos o de un realismo cotidiano. Esta variedad temática y formal, es uno de los sellos distintivos del concurso", sostuvo.

En las otras categorías, el Premio al Talento Joven fue para Christian Coronado (15 años, Punta Arenas) por Cerro de la Cruz, donde reflexiona sobre la búsqueda de sentido en la geografía urbana. Por otro lado, la experiencia y mirada adulta encontró su espacio en el Premio al Talento Mayor, entregado a María Lucila Lara (67 años, Punta Arenas) por La lluvia de Elvis, una sensible historia sobre la complicidad humano-animal. El Premio al Mejor Relato de la Memoria recayó en Julio Contreras (66 años, Punta Arenas) por Las órdenes absurdas que tuvieron que soportar nuestros abnegados colonizadores, que rescata un episodio histórico regional. Todos estos autores recibieron $250.000.

Por otra parte, el Premio al Talento Infantil reconoció a Sebastián Jara (10 años, Punta Arenas) por Vientecito, donde personifica el viento magallánico con ingenio y frescura. Sebastián también obtuvo una biblioteca equivalente a $250.000. Finalmente, las dos Menciones Honrosas, fueron otorgadas a Claudio Andrade (55 años, Natales) por Lo lejos y a Vicente Salazar (18 años, Punta Arenas) por El faro del fin del mundo. Ambos también obtuvieron un premio en dinero de $250.000 cada uno.





