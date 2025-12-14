14 de diciembre de 2025
CARABINEROS DESPLIEGA AMPLIO OPERATIVO DESDE LAS 6:00 AM PARA RESGUARDAR LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN MAGALLANES
Magallanes decide, Polar Comunicaciones le informa.
En el marco de la cobertura de la segunda vuelta presidencial realizada esta mañana en Polar Comunicaciones, el Teniente Coronel Francisco Arévalo Ulloa, Subprefecto Fronterizo de la Prefectura de Magallanes, informó a la ciudadanía sobre el completo despliegue operativo de Carabineros durante la jornada electoral.
La autoridad policial señaló que el servicio comenzó a las 6:00 de la mañana, con presencia activa en la instalación de los colegios y centros de votación, así como en los locales habilitados para presentar excusas, con el objetivo de resguardar el normal desarrollo del proceso democrático. Asimismo, explicó que Carabineros está a cargo del orden y seguridad en el ingreso de las personas a los locales de votación, además del servicio de escolta de los votos una vez finalizado el cierre de las mesas.
Respecto a quienes no puedan votar, el Teniente Coronel Arévalo recordó que existe la opción de realizar el trámite inicial a través de Comisaría Virtual, para posteriormente completar la excusa de forma presencial. En la comuna de Punta Arenas, los lugares habilitados corresponden a la Prefectura de Magallanes, ubicada en calle Roca con Lautaro Navarro, el Gimnasio del GOPE en Carrera Pinto, y la sede vecinal frente a la Primera Comisaría en el Barrio 18 de Septiembre. Agregó que en otras provincias de la región también se han dispuesto recintos para este mismo fin.
Información en vivo, voto obligatorio y seguimiento a los resultados finales de una jornada decisiva.
