CARABINEROS HIZO USO DE SU ARMA DE SERVICIO PARA DETENER A HOMBRE QUE COMETIÓ DESACATO EN EL CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La tarde de este sábado 13 de diciembre, pasadas las 17 horas, Carabineros de la Primera Comisaría fueron alertados por la Central de Comunicaciones para concurrir a un domicilio en calle Mar del Estrecho, sector sur de Punta Arenas, para verificar un procedimiento de desacato en contexto de Violencia Intrafamiliar.

Al llegar, rápidamente personal policial, se entrevista con la víctima, quien señala que su ex pareja se encontraba en el interior del inmueble autoinfiriéndose lesiones, el cual mantenía una medida cautelar de alejamiento.

Al ingresar Carabineros al domicilio, el sujeto se encierra en el baño con un arma blanca en su poder. Carabineros ingresa para su reducción, aplicando gas pimienta, momento en que el hombre se abalanza contra el personal, profiriendo amenazas de muerte con el arma blanca en sus manos, por lo que Carabineros, al ver en peligro su integridad, percuta dos disparos con su armamento de servicio, no causando daños en el imputado, el cual huye hacia el exterior, hacia calle Francisco Alarcón, donde se le da alcance, logrando su reducción.

El sujeto detenido se trata de un hombre mayor de edad, chileno, el cual mantiene lesiones cortopunzantes autoinfligidas y además cuenta con dos órdenes vigentes. Se logra recuperar el arma blanca utilizada.

Se da cuenta del hecho al Ministerio Público, el cual dispone la concurrencia de la sección O.S.9 Magallanes y el Laboratorio de Criminalística Labocar Punta Arenas, para realizar las pericias y establecer la dinámica de los hechos

​

