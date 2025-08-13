Punta Arenas,
13 de agosto de 2025

GLACIAR DERRETIDO DEVOLVIÓ LOS RESTOS DE UN HOMBRE BRITÁNICO QUE MURIÓ EN LA ANTÁRTICA HACE 66 AÑOS

​De acuerdo con BBC News, los restos no pudieron ser recuperados, pero sus huesos fueron hallados durante una expedición polaca en enero de este año. Ahora se confirmó que era Bell.

dennis-bell

Es deshielo en la Antártica devolvió los restos de un hombre que murió durante una expedición en 1959. Se trata de Dennis Bell, quien a los 25 años falleció tras caer a la grieta de un glaciar.


De acuerdo con BBC Newslos restos no pudieron ser recuperados, pero sus huesos fueron hallados durante una expedición polaca en enero de este año. Ahora se confirmó que era Bell.


También encontraron un reloj de pulsera, una radio y una pipa. “Hace tiempo que desistí de encontrar a mi hermano. Es simplemente extraordinario, asombroso. No lo puedo superar“, expresó su hermano David Bell, de 86 años.


Dennis era meteorólogo del Servicio de las Dependencias de las Islas Malvinas (FIDS), hoy llamado British Antarctic Survey (BAS), y cayó accidentalmente en la grieta de un glaciar de la Bahía del Almirantazgo, en la Isla Rey Jorge.


“Dennis fue uno de los muchos valientes que contribuyeron a la ciencia temprana y a la exploración de la Antártida en condiciones extraordinariamente duras”, dijo ahora Dame Jane Francis, directora del BAS.


“Aunque se perdió en 1959, su recuerdo sigue vivo entre sus colegas y en el legado de la investigación polar“, añadió.


Trasladados a Londres, los restos humanos fueron enviados para análisis de ADN por Denise Syndercombe Court, profesora de genética forense en el King’s College. Ella confirmó que existe una coincidencia con las muestras de su hermano David Bell y su hermana Valerie Kelly.


Fuente: biobiochile.cl

"NO INFRINGIÓ NORMA ALGUNA": LOS ANTECEDENTES CON LOS QUE LA DEFENSA DE ETHAN GUO BUSCA EL SOBRESEIMIENTO Y QUE EL PILOTO DEJE LA ANTÁRTICA

ALCALDE RADONICH ACLARA SITUACIÓN CON MINSAL QUE CONTRADICE VERSIÓN DE GOBERNADOR FLIES

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

​Tras reunirse con autoridades sanitarias, el jefe comunal expresó su molestia por la falta de coordinación y claridad entre las distintas instancias, lo que generó una controversia innecesaria en torno al avance del proyecto de salud en Río Seco.

OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LANZÓ NUEVOS TALLERES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

