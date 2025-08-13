GLACIAR DERRETIDO DEVOLVIÓ LOS RESTOS DE UN HOMBRE BRITÁNICO QUE MURIÓ EN LA ANTÁRTICA HACE 66 AÑOS

Es deshielo en la Antártica devolvió los restos de un hombre que murió durante una expedición en 1959. Se trata de Dennis Bell, quien a los 25 años falleció tras caer a la grieta de un glaciar.

De acuerdo con BBC News, los restos no pudieron ser recuperados, pero sus huesos fueron hallados durante una expedición polaca en enero de este año. Ahora se confirmó que era Bell.

​También encontraron un reloj de pulsera, una radio y una pipa. “Hace tiempo que desistí de encontrar a mi hermano. Es simplemente extraordinario, asombroso. No lo puedo superar“, expresó su hermano David Bell, de 86 años.





Dennis era meteorólogo del Servicio de las Dependencias de las Islas Malvinas (FIDS), hoy llamado British Antarctic Survey (BAS), y cayó accidentalmente en la grieta de un glaciar de la Bahía del Almirantazgo, en la Isla Rey Jorge.

“Dennis fue uno de los muchos valientes que contribuyeron a la ciencia temprana y a la exploración de la Antártida en condiciones extraordinariamente duras”, dijo ahora Dame Jane Francis, directora del BAS.

“Aunque se perdió en 1959, su recuerdo sigue vivo entre sus colegas y en el legado de la investigación polar“, añadió.





​Trasladados a Londres, los restos humanos fueron enviados para análisis de ADN por Denise Syndercombe Court, profesora de genética forense en el King’s College. Ella confirmó que existe una coincidencia con las muestras de su hermano David Bell y su hermana Valerie Kelly.

Fuente: biobiochile.cl