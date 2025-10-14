PUERTO NATALES AMPLÍA SUS HORIZONTES CON INNOVADORA RUTA DE MICROAEROCRUCEROS HACIA LA ANTÁRTICA

​Autoridades regionales, tour operadores antárticos y representantes del turismo participaron en la presentación del nuevo proyecto de micro aerocruceros antárticos impulsado por Weskar Lodge y Secret Atlas, en alianza con DAP.

La iniciativa permitirá que, por primera vez, Puerto Natales se integre a la red de conexión con la Antártica, sumándose a Punta Arenas y Puerto Williams como una de las puertas de entrada al continente blanco.



El gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, destacó la relevancia regional de esta alianza, señalando que “Magallanes se ha transformado en la puerta de entrada a la Antártica, una región que acoge al turismo, la ciencia y los programas antárticos. Partimos con Punta Arenas y Puerto Williams, ahora se suma Puerto Natales, y eso refleja cómo empresarios y emprendedores locales han generado vínculos y asociaciones de gran nivel.”



El gobernador añadió que “el turismo antártico está creciendo entre un 10 y un 20% anual y tener un pie en Puerto Natales refuerza la capacidad de la región como principal punto de ingreso tanto de los programas antárticos como del astroturismo del territorio”.



En tanto, Juan José Pantoja, fundador y gerente de Weskar Lodge, destacó el espíritu colaborativo del proyecto. “Estamos muy contentos con este nuevo desafío junto a Secret Atlas y DAP, para desarrollar conectividad desde Puerto Natales hacia la Antártica. Este proyecto está alineado con nuestra visión de un turismo a escala humana, que promueva viajes lentos, con pausa e identidad local”.



Pantoja explicó además que esta nueva etapa implicará un crecimiento significativo para Weskar Lodge. “Como empresa familiar estamos adaptándonos a este desafío con la construcción de un club house, una cafetería y tienda de souvenirs. Esto significará más empleo e inversión cercana a los mil millones de pesos en los próximos dos años”.



Por su parte, Mariano Curiel, socio director de Secret Atlas, explicó que “proponemos el microcrucero, una experiencia en grupos pequeños, de entre 12 y 40 pasajeros, donde el foco está en el contacto íntimo con la naturaleza más que en los amenities del buque. La experiencia misma es lo esencial. En el Ártico, Groenlandia y Svalbard aplicamos la misma filosofía. Aquí encontramos un lugar donde se valora lo mismo: grupos pequeños, conexión con la naturaleza y socios locales con la fuerza para hacerlo realidad. Puerto Natales es el lugar natural para nuestros viajes”.



Tania Pivcevic, gerente de marketing de DAP, valoró el impacto de este proyecto en la promoción turística de la provincia de Última Esperanza: “estamos felices porque este formato contribuye a seguir potenciando a Puerto Natales como puerta de entrada a la Antártica. Es una experiencia más íntima, diferente, y nos alegra poder apoyar su desarrollo. Los viajeros se hospedarán en el Hotel Weskar, volarán con DAP y se embarcarán directamente en el crucero que los estará esperando. Así evitan el cruce del Drake y viven una experiencia mucho más cercana y memorable”.



Con este anuncio, Puerto Natales se suma oficialmente a Punta Arenas y Puerto Williams como una de las tres puertas de entrada al continente blanco, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo turístico, logístico y científico para toda la región.





