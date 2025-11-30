Punta Arenas,
30 de noviembre de 2025

NUEVO SITIO WEB: EDUCACIÓN PARVULARIA CUENTA CON UN NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO PARA LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS Y FAMILIAS

Con una nueva interfaz y buscando favorecer el acceso a los contenidos y recursos, la Subsecretaría de Educación Parvularia presenta su nueva web. ​

24

Con el propósito de relevar y acompañar el trabajo de las comunidades educativas, quienes potencian el bienestar integral de guaguas, niñas y niños.

En el marco de su 10° aniversario, la Subsecretaría de Educación Parvularia presentó su nuevo sitio web https://parvularia.mineduc.cl/, plataforma diseñada y renovada para fortalecer el trabajo cotidiano de las salas cuna, jardines infantiles y escuelas de Chile, para continuar relevando el protagonismo de guaguas, niñas y niños en sus procesos de aprendizaje y con una mirada de trayectoria educativa.

La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos señaló: “Queremos que las comunidades educativas utilicen este sitio de manera cotidiana, porque fue pensado para ellas. Incluye recursos para los equipos educativos y también para las familias. Todas y todos somos fundamentales a la hora de construir comunidad y aportar al reconocimiento del nivel parvulario como el inicio de la trayectoria educativa, y así dar el gran valor que tiene para nuestra sociedad en su conjunto”.

El portal reúne decenas de recursos de autoformación, webinars, actividades, noticias y documentos clave para la educación parvularia, entre ellos las Bases Curriculares y un buscador de establecimientos con certificación. Asimismo, incorpora un repositorio exclusivo para las familias, con contenidos prácticos, como guías de lectura, juego y fichas para acompañar a niñas y niños con discapacidad o del trastorno del espectro autista (TEA), entre otros.

El nuevo sitio además ofrece guías, documentos y herramientas actualizadas, que se encuentran organizadas de forma ordenada, a través de una interfaz sencilla y accesible. En ese sentido también se releva el rol de JUNJI y Fundación INTEGRA, facilitando el acceso a sus buscadores de jardines infantiles de administración directa y Vía Transferencia de Fondos.

Destacan también los contenidos audiovisuales y campañas, que buscan relevar el trabajo comprometido, dedicado y profesional que se impulsa desde la Educación Parvularia.

El lanzamiento del sitio web coincide con el Mes de la Educación Parvularia, y con los 10 años de la Subsecretaría impulsando un trabajo orientado a consolidar una educación parvularia oportuna, pertinente y de calidad, centrada en el bienestar integral y desarrollo de las niñas y niños.

Con estos avances, se consolida una política de Estado orientada a modernizar la oferta educativa, asegurar estándares de calidad y mejorar la toma de decisiones basada en evidencia desde el primer nivel educativo.


LANZAMIENTO SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

ESTE LUNES 1 DE DICIEMBRE COMIENZA LA RENDICIÓN DE LA PAES REGULAR 2025, ADMISIÓN 2026

El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


IMG_7056

ÉPICO REGRESO A MAGALLANES DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE

CAMPAÑA DEL JUGUETE
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CM1

REALIZAN CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO EN EL DESTACAMENTO MOTORIZADO N°11 CAUPOLICÁN

AL7A9233

CRIMEN DE MILTON DOMÍNGUEZ: SENTENCIA QUE SIENTA UN PRECEDENTE

mataguanaco

MATA GUANACO O NENEO MACHO: ESTE ARBUSTO FLORECE CADA PRIMAVERA Y CUBRE DE ROJO A LA PATAGONIA CHILENA

