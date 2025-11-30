NUEVO SITIO WEB: EDUCACIÓN PARVULARIA CUENTA CON UN NUEVO PUNTO DE ENCUENTRO PARA LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS Y FAMILIAS

Con el propósito de relevar y acompañar el trabajo de las comunidades educativas, quienes potencian el bienestar integral de guaguas, niñas y niños.

En el marco de su 10° aniversario, la Subsecretaría de Educación Parvularia presentó su nuevo sitio web https://parvularia.mineduc.cl/, plataforma diseñada y renovada para fortalecer el trabajo cotidiano de las salas cuna, jardines infantiles y escuelas de Chile, para continuar relevando el protagonismo de guaguas, niñas y niños en sus procesos de aprendizaje y con una mirada de trayectoria educativa.

La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos señaló: “Queremos que las comunidades educativas utilicen este sitio de manera cotidiana, porque fue pensado para ellas. Incluye recursos para los equipos educativos y también para las familias. Todas y todos somos fundamentales a la hora de construir comunidad y aportar al reconocimiento del nivel parvulario como el inicio de la trayectoria educativa, y así dar el gran valor que tiene para nuestra sociedad en su conjunto”.

El portal reúne decenas de recursos de autoformación, webinars, actividades, noticias y documentos clave para la educación parvularia, entre ellos las Bases Curriculares y un buscador de establecimientos con certificación. Asimismo, incorpora un repositorio exclusivo para las familias, con contenidos prácticos, como guías de lectura, juego y fichas para acompañar a niñas y niños con discapacidad o del trastorno del espectro autista (TEA), entre otros.

El nuevo sitio además ofrece guías, documentos y herramientas actualizadas, que se encuentran organizadas de forma ordenada, a través de una interfaz sencilla y accesible. En ese sentido también se releva el rol de JUNJI y Fundación INTEGRA, facilitando el acceso a sus buscadores de jardines infantiles de administración directa y Vía Transferencia de Fondos.

Destacan también los contenidos audiovisuales y campañas, que buscan relevar el trabajo comprometido, dedicado y profesional que se impulsa desde la Educación Parvularia.

El lanzamiento del sitio web coincide con el Mes de la Educación Parvularia, y con los 10 años de la Subsecretaría impulsando un trabajo orientado a consolidar una educación parvularia oportuna, pertinente y de calidad, centrada en el bienestar integral y desarrollo de las niñas y niños.

Con estos avances, se consolida una política de Estado orientada a modernizar la oferta educativa, asegurar estándares de calidad y mejorar la toma de decisiones basada en evidencia desde el primer nivel educativo.

