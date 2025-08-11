Punta Arenas,
11 de agosto de 2025

ARMADA DE CHILE PRESENTA WEB DEDICADA A LA HAZAÑA DE PILOTO PARDO

​La web es dinámica y con información didáctica, nos invita a embarcarnos en una historia que es trascendente para nuestra comunidad y en donde Piloto Pardo junto a su dotación marcó un capítulo glorioso de nuestra historia.

webpilotopardo

En sus redes sociales la Armada de Chile publicó "Te invitamos a revisar nuestro sitio especial para recordar el histórico rescate realizado por el Piloto Pardo junto a la dotación de la Escampavía Yelcho", lo cual no puede pasar desapercibido para los Magallánicos que vivimos a las orillas del Estrecho de Magallanes en donde el histórico escampavía zarpó y recaló en rescate de los expedicionarios.

 

La web es dinámica y con información didáctica, nos invita a embarcarnos en una historia que es trascendente para nuestra comunidad y en donde Piloto Pardo junto a su dotación marcó un capítulo glorioso de nuestra historia, hecho que es recordado con monumentos en el puerto de Valparaíso, como también en la costanera de Punta Arenas y en el Territorio Chileno Antártico donde su imagen se encuentra en Bahía Fildes, Bahía Soberanía y en la histórica Isla Elefante, además de haber un buque de la Armada de Chile y un faro antártico que llevan el nombre de Piloto Pardo.

 

https://www.armada.cl/pilotopardo


UNIDADES DE LA TERCERA ZONA NAVAL CONCLUYEN SEMANA DE ALISTAMIENTO OPERATIVO EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

MUJER FUE DETENIDA POR EL DELITO DE PARRICIDIO EN CONTRA DE SU PAREJA

Hecho ocurrió este domingo.


Hecho ocurrió este domingo.


TRABAJO E ISL SE COORDINAN CON HOSPITAL DE NATALES PARA MEJORAR ATENCIÓN A PERSONAS CON ACCIDENTES LABORALES

NUEVA AGRUPACIÓN REALIZARÁ ACTOS CONMEMORATIVOS EN PUERTO NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

DJI_20250807120034_0097_D

GASCO MAGALLANES PRESENTA SOLUCIONES ENERGÉTICAS EN ENPROTUR 2025

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909