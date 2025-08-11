ARMADA DE CHILE PRESENTA WEB DEDICADA A LA HAZAÑA DE PILOTO PARDO

En sus redes sociales la Armada de Chile publicó "Te invitamos a revisar nuestro sitio especial para recordar el histórico rescate realizado por el Piloto Pardo junto a la dotación de la Escampavía Yelcho", lo cual no puede pasar desapercibido para los Magallánicos que vivimos a las orillas del Estrecho de Magallanes en donde el histórico escampavía zarpó y recaló en rescate de los expedicionarios.

La web es dinámica y con información didáctica, nos invita a embarcarnos en una historia que es trascendente para nuestra comunidad y en donde Piloto Pardo junto a su dotación marcó un capítulo glorioso de nuestra historia, hecho que es recordado con monumentos en el puerto de Valparaíso, como también en la costanera de Punta Arenas y en el Territorio Chileno Antártico donde su imagen se encuentra en Bahía Fildes, Bahía Soberanía y en la histórica Isla Elefante, además de haber un buque de la Armada de Chile y un faro antártico que llevan el nombre de Piloto Pardo.

https://www.armada.cl/pilotopardo

​

