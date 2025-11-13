REFUERZAN COORDINACIÓN PREVIO A ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025 EN PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

En vísperas de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, representantes de los organismos que estarán a cargo de velar por el buen desarrollo de este proceso en Puerto Williams, sostuvieron una reunión de coordinación en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena.

En la instancia, personal de dicha entidad gubernamental, junto a funcionarios de Armada de Chile, Carabineros, Junta Electoral de Servel, Municipalidad de Cabo de Hornos y Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, abordaron las diversas aristas previo a las elecciones que se desarrollarán este domingo 16 de noviembre.

En toda la Provincia Antártica Chilena, habrá dos locales de votación disponibles: uno en la circunscripción electoral de Cabo de Hornos, y otro en Antártica. El primero, con un padrón electoral de mil 682 personas, será en el mencionado establecimiento educacional de Puerto Williams, mientras que el segundo, con un padrón de 195 votantes, se realizará en el gimnasio de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, en Villa Las Estrellas.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, recordó que durante este proceso el voto será obligatorio, y quienes no concurran a sufragar sin haberse excusado debidamente, obtendrán una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM. "Hacemos un llamado a toda la comunidad de este territorio austral a concurrir a las urnas, con el fin de ejercer su derecho a sufragio de manera responsable. Las instituciones correspondientes estarán a cargo de resguardar todo para asegurar que esta instancia democrática se desarrolle de la mejor manera", manifestó.

Como en procesos eleccionarios anteriores, se habilitarán servicios de transporte gratuito para habitantes de zonas alejadas de la provincia, proporcionados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En el caso terrestre, habrá traslados ida y vuelta desde Puerto Navarino y Caleta Eugenia hasta Puerto Williams, mientras que en el marítimo, se movilizará a personas residentes de Puerto Toro, Kanasaka y Bahía Douglas.

En caso de que la persona no pueda votar, deberá esperar a ser citado por el Juzgado de Policía Local después de la elección. En ese momento, se podrá presentar la documentación que acredite una de las siguientes excepciones: encontrarse fuera del país el 16 de noviembre; certificados o licencias médicas por causa de alguna enfermedad; estar a más de 200 kilómetros del local de votación (en este caso, el día de la elección se debe dejar una constancia en Carabineros, y guardar el comprobante); desempeñar funciones encomendadas por la Ley Electoral el día de las elecciones; contar con una calificación o certificación de discapacidad, o estar afecto a cualquier otro impedimento grave que será debidamente ponderado por el juez.

Las mesas de votación estarán abiertas desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, siempre que no hubiera alguna persona con intención de votar haciendo fila al interior o exterior del local. Para sufragar se deberá presentar la cédula de identidad física o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta máximo un año antes de las elecciones. Se debe llevar un lápiz de pasta azul para marcar el voto en la papeleta, en caso de no poseer, las mesas tendrán disponibles. Para más información, autoridades invitaron a ingresar a www.chilevotainformado.cl

