COMITÉ POLICIAL PROVINCIAL DE ANTÁRTICA CHILENA SESIONA CON PRESENCIALIDAD DE TODAS SUS AUTORIDADES EN PUERTO WILLIAMS

Con el propósito de fortalecer coordinaciones en materia de seguridad pública, se llevó a cabo una nueva sesión del Comité Policial Provincial de la Antártica Chilena, en Puerto Williams. Y en esta ocasión se desarrolló de manera completamente presencial, y no telemática, al contar tanto con las autoridades locales como también regionales, encabezadas por la seremi de Seguridad Pública, Carla Barrientos.

En medio de su primer despliegue a Isla Navarino desde que asumió su cargo el 1 de abril pasado, cuando se creó el Ministerio de Seguridad Pública, la autoridad regional explicó que en esta reunión desarrollada en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, se analizaron diversos temas relevantes para la seguridad de la zona austral.

"Destaco las articulaciones para fortalecer el control frente al delito de drogas, sobre todo en este período en que aumenta la población flotante. También se establecieron acciones públicas y privadas respecto a la población flotante por faenas temporales, y la promoción de denuncia que es esencial por parte de la comunidad", detalló la seremi Barrientos.

Por su parte, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, valoró el esfuerzo de todas las autoridades presentes en este comité. "Tuvimos la oportunidad de poder profundizar en primera línea los temas que más nos están aquejando, y de alguna manera buscar estrategias para seguir fortaleciendo la seguridad pública dentro de nuestra provincia. Las necesidades han ido cambiando en el tiempo, sabemos que tenemos grupos objetivos donde seguir realizando promoción, prevención y acercamiento, ya sea en puestos de trabajo, o nuevos vecinos que cada año se van renovando como es costumbre en Puerto Williams", sostuvo.

Además de la seremi Barrientos y la delegada Calisto, en esta reunión estuvieron presentes las dos autoridades policiales más importantes de la región: el jefe de la XII Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, general Marco Alvarado, y el jefe de la Policía de Investigaciones de Magallanes y Antártica Chilena, prefecto inspector Carlos Vásquez. Además, el encuentro contó con autoridades locales de la Municipalidad de Cabo de Hornos, Fiscalía Local, Capitanía de Puerto de Puerto Williams, Carabineros y PDI.

Cabe recordar que el Comité Provincial Policial sesiona todos los meses, normalmente de manera telemática debido a la distancia entre Puerto Williams y Punta Arenas. Es una de las instancias de articulación más relevantes para definir las acciones a corto y mediano plazo respecto a las problemáticas que se están presentando en el territorio, teniendo en consideración los factores diferenciadores de la provincia.

