NUEVO CONTRALOR REGIONAL INICIA AGENDA DE TRABAJO EN MAGALLANES CON AUTORIDADES REGIONALES

El Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, recibió el saludo protocolar del nuevo Contralor Regional, Jorge Beamin Rosas, quien asumió oficialmente sus funciones el jueves 2 de enero.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones, con el objetivo de fortalecer la probidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en la región. Asimismo, coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una gestión pública eficiente, orientada al servicio de la ciudadanía y al resguardo del interés público.

