Punta Arenas,
12 de enero de 2026

NUEVO CONTRALOR REGIONAL INICIA AGENDA DE TRABAJO EN MAGALLANES CON AUTORIDADES REGIONALES

​Jorge Beamin Rosas asumió oficialmente el pasado 2 de enero y sostuvo su primer encuentro con autoridades regionales.

magallanescontralor

El Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, recibió el saludo protocolar del nuevo Contralor Regional, Jorge Beamin Rosas, quien asumió oficialmente sus funciones el jueves 2 de enero.

Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones, con el objetivo de fortalecer la probidad, la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos en la región. Asimismo, coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una gestión pública eficiente, orientada al servicio de la ciudadanía y al resguardo del interés público.


HITO CENTENARIO: CONTRALORÍA REALIZA HISTÓRICA FISCALIZACIÓN EN LA ANTÁRTICA CHILENA

SAPU DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE RETOMARÁ SU FUNCIONAMIENTO NORMAL DESDE ESTE MARTES

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

​La confirmación de recursos durante enero por parte del Servicio de Salud permitirá la apertura inmediata del tercer SAPU comunal.

cesfam18sept
magallanescontralor

NUEVO CONTRALOR REGIONAL INICIA AGENDA DE TRABAJO EN MAGALLANES CON AUTORIDADES REGIONALES

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

magallanescontralor

NUEVO CONTRALOR REGIONAL INICIA AGENDA DE TRABAJO EN MAGALLANES CON AUTORIDADES REGIONALES

LA ARMADA DE CHILE CAPACITA EN METEOROLOGÍA ANTÁRTICA AL ARC BOLIVAR DE LA ARMADA DE COLOMBIA EN PUNTA ARENAS

Charla en Escuela Croacia

INTEGRAN OFICIALMENTE EL DÍA DE LA ANTÁRTICA CHILENA AL CALENDARIO ESCOLAR 2026