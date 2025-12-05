Punta Arenas,
5 de diciembre de 2025

VISITA DE AUTORIDADES CONSTATA AVANCES DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS EN HOSPITAL DE PORVENIR

​La Unidad de Diálisis representa un hito en la mejora de la atención de salud en zonas extremas del país, por primera vez, la provincia contará con esta especialidad.

visita unidad y hospital (1)

​El delegado presidencial provincial de Tierra del Fuego, José Campos Prieto, junto al alcalde de la Municipalidad de Porvenir, José Gabriel Parada, realizaron un recorrido por las instalaciones del Hospital Doctor Marco Chamorro para conocer en terreno el estado de avance de la nueva Unidad de Diálisis de Porvenir, además de participar en la presentación del Comité de Buen Trato y de Buenas Prácticas Laborales del recinto.

 
Durante la visita, la directora del hospital, Altayra Fehrmann Vargas, destacó el trabajo coordinado entre el establecimiento y las autoridades para avanzar en la pronta puesta en marcha de esta esperada unidad de salud.

 
“El día de hoy generamos una visita protocolar para contextualizar el estado de avance que lleva la unidad, considerando que estamos ad portas de una inauguración, siempre y cuando cumplamos algunos procesos junto al Servicio de Salud Magallanes y nuestras autoridades regionales, dado que el financiamiento también corresponde al Gobierno Regional”, explicó.

 
La Unidad de Diálisis representa un hito en la mejora de la atención de salud en zonas extremas del país, por primera vez, la provincia contará con esta especialidad. “Hoy, con el equipamiento casi completo e iniciándose las pruebas de uso, en muy poco tiempo estaremos en condiciones de comenzar a atender a nuestros pacientes. Esto es relevante porque las comunidades no solo crecen con infraestructura, también con proyectos de salud y sociales”, señaló el delegado presidencial provincial, José Campos Prieto.

 
Con acuerdos se avanza.

 
En complemento a la Unidad, se ha realizado la capacitación simultánea del personal clínico, la cual se ha llevado a cabo en centros de referencia como el Hospital Clínico de Magallanes y el Hospital Las Higueras de Talcahuano, en la Región del Bio Bio.

 
Respecto a la infraestructura financiada por el Gobierno Regional, esta cuenta con una Unidad de Medicina Transfusional, que permitirá realizar procedimientos de transfusión de sangre directamente en el hospital. Esta capacidad beneficiará a los usuarios de la futura Unidad de Diálisis y a pacientes en condición crítica atendidos en la Unidad de Emergencia Hospitalaria, mejorando la respuesta clínica ante situaciones de urgencia.

 
“Este es un proyecto muy añorado por la comunidad y vemos que ya está casi en un cien por ciento, tanto en infraestructura como en capacitación de funcionarios y todo lo necesario para operar este servicio que beneficiará a muchos porvenireños”, destacó el alcalde José Gabriel Parada.

 
Mientras que el delegado, José Campos, agregó: “Esto nos anima a seguir adelante. Cuando nos ponemos todos detrás de un proyecto —concejales, alcaldes, consejeros regionales y el gobierno central— podemos conseguir una mejor calidad de vida para todos nosotros”.

 
Sobre el Buen Trato y Buenas Prácticas.

 
Durante la visita protocolar, tanto el delegado como el alcalde participaron de la Ceremonia del Comité de Buen Trato y de Buenas Prácticas Laborales. En esta presentación, se expusieron cuáles son las acciones internas para fomentar el buen trato no solo entre el equipo de salud, si no, también con las y los usuarios hacia los equipos del hospital.

 
Carolina Silvestre, kinesióloga del hospital quiso destacar la ceremonia, señalando la importancia de difundir el buen trato de las y los usuarios hacia quienes realizan las atenciones en el recinto: “es importante que se visibilice para tener un mejor trato entre todos, y que la comunidad pueda empatizar con nosotros, como nosotros con ellos”, señaló.

 
Por su parte, el delegado José Campos Prieto, destacó el trabajo conjunto entre el hospital y la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, cuyas acciones se realizan en el marco de la Mesa de Seguridad Pública y que también fueron presentadas en la ceremonia. Además, subrayó, que este tipo de iniciativas fortalecen una atención de salud integral y con ello, la calidad de vida de las personas.


PRESENTAN PROYECTO DEFINITIVO DE CAMINO DE PENETRACIÓN CALETA EUGENIA - PUERTO TORO A COMUNIDAD DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

HOSPITAL DE PUERTO NATALES SUPERA LOS 200 PACIENTES ATENDIDOS POR CÓDIGO ACV GRACIAS A INNOVADOR SISTEMA DE TELEMEDICINA

​El Hospital de Puerto Natales alcanzó un hito histórico: 202 personas han recibido atención de urgencia como Código ACV desde la implementación del modelo TELEACV Natales, mientras que 33 pacientes con infarto cerebral agudo han sido tratados con trombólisis endovenosa guiada por telemedicina.

VISITA DE AUTORIDADES CONSTATA AVANCES DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS EN HOSPITAL DE PORVENIR

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

conscriptosnavalessence

CONSCRIPTOS NAVALES E INFANTES DE MARINA APRUEBAN CURSO SENCE DE ELECTRICIDAD

DESDE LA PATAGONIA AUSTRAL, LA AGRUPACIÓN CHILENA KRÉEN ESTRENA SU NUEVO SINGLE "AURORA"

DIÁLOGOS AUSTRALES ABRE NUEVO CAPÍTULO CON LANZAMIENTO DE ARCHIVO DE HISTORIA ORAL EN PUNTA ARENAS ESTE JUEVES 4 DE DICIEMBRE