5 de diciembre de 2025

OLIMPIADAS ANEF MAGALLANES 2025: ÉXITO EN EL CIERRE DE LA SEGUNDA VERSIÓN CON EMOCIONANTES COMPETENCIAS DE NATACIÓN Y DEFINICIÓN DE FINALES DE FUTSAL

Comunicado de prensa

olimpiadasanefmagallanes

El sábado 29 de noviembre, la ciudad de Punta Arenas fue sede de la clausura de la segunda versión de las Olimpiadas ANEF 2025, organizadas por Anef Magallanes y el Club Deportivo Anef. La jornada deportiva estuvo marcada por una emocionante competencia de natación en el Estadio Fiscal, que reunió a más de 45 participantes en categorías de damas y varones.

Los deportistas compitieron en diversas disciplinas de nado, incluyendo estilos como espalda y libre, en distancias de 25 y 50 metros. Las categorías abarcaron desde los 20 años hasta los 45 y más, tanto en damas como en varones, y también hubo competencias mixtas. La competencia se llevó a cabo en un ambiente de camaradería y deportividad, destacando el espíritu olímpico que caracteriza a este evento.

El domingo 30 de noviembre de 2025, se disputaron las finales de Futsal, con los siguientes resultados:

Final Damas:

– Primer lugar: IND

– Segundo lugar: JUNJI

– Tercer Lugar: CONAF/INIA/SAG

Final Varones:

– Primer lugar: SERVICIO DE SALUD

– Segundo lugar: PDI

– Tercer Lugar: HOSPITAL CLÍNICO

Goleadora del torneo: Cristine – INACH

Goleador del torneo: Benjamín – SERVICIO DE SALUD

Además, se entregó un rconocimiento a creadora del Logo Club deportivo Anef, señorita María José Marín Urizar.

Con la participación de destacados y diversos deportistas de todos los equipos de servicios públicos, las Olimpiadas ANEF 2025 fueron un éxito rotundo, cerrando con broche de oro la segunda versión de este evento deportivo. Felicitaciones a todos los participantes y organizadores por un evento deportivo inolvidable.


cdtaiuu

CLUB DEPORTIVO TAIIU CIERRA UN EXITOSO E HISTÓRICO 2025

