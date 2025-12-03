3 de diciembre de 2025
DÍA MUNDIAL DEL SIDA: ESPECIALISTAS EN MAGALLANES REITERAN IMPORTANCIA DEL AUTOCUIDADO Y LA DETECCIÓN OPORTUNA
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, representantes del sector salud abordaron la importancia de reforzar la prevención y la sensibilización en torno al VIH – SIDA en Magallanes, en el marco de una nueva conmemoración del Día Mundial del SIDA que se realizará este 1 de diciembre. La instancia contó con la participación de Romina Pacheco, matrona del Programa PREP; Nancy Verdugo, coordinadora del Programa VIH SIDA; y Claudia Muñoz, psicóloga del mismo programa, quienes detallaron el trabajo que se realiza en la región y el mensaje central de la campaña de este año.
Desde los programas de VIH y PREP se destacó que la jornada busca reafirmar el compromiso con la prevención, el autocuidado y la educación continua, con el objetivo de disminuir la transmisión y promover el acceso oportuno a controles y testeo. En ese sentido, enfatizaron la importancia de que la comunidad se mantenga informada y adopte medidas preventivas de forma permanente.
Durante la conversación, las especialistas reiteraron el rol que cumplen los programas locales, especialmente en materia de acompañamiento, orientación y acceso a terapias, subrayando que la prevención y el testeo siguen siendo herramientas fundamentales para la salud pública en la región. Asimismo, invitaron a la ciudadanía a informarse, consultar y participar de las actividades que se desarrollan en el marco del Día Mundial del SIDA.
