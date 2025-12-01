Punta Arenas,
1 de diciembre de 2025

GALA DEL BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL DESLUMBRÓ AL PÚBLICO EN EL TEATRO JOSÉ BOHR

​Una nueva tarde de música y danza marcó otro paso de la Cartelera Cultural 2025, en un cierre de año que aún tiene espectáculos imperdibles.

GALA BALLET FOLKLÓRICO MUNICIPAL (17)

El Teatro Municipal de Punta Arenas volvió a vestirse de fiesta con la presentación del Ballet Folklórico Municipal, que desarrolló la quinta gala de la temporada ante una sala completa y un público que ovacionó de principio a fin el despliegue de baile, música y técnica del elenco.


El Alcalde Claudio Radonich destacó la madurez artística que ha alcanzado este conjunto emblemático de la comuna. "Hoy estamos en nuestra quinta gala, todas muy exitosas, con teatro lleno, centro cultural lleno, y lo más importante, viendo todos los avances de nuestros elencos. En el caso de hoy tenemos el elenco más antiguo, que es el ballet folklórico, ya tiene 15 años, son 39 los integrantes desde los 18 años hasta los varios años más, pero que le ponen cariño, justamente con un director que le ha dado una impronta. Son verdaderos embajadores de nuestra región en todo Chile y el mundo", señaló el jefe comunal, resaltando además el trabajo musical de Cristian Fernández, "una dupla que ha trabajado hace muchos años para que nuestro elenco sea de primer nivel".


La presentación fue recibida con entusiasmo por el público, que retribuyó con aplausos prolongados cada número y reconoció el profesionalismo alcanzado por el elenco, consolidado como un embajador cultural de Punta Arenas dentro y fuera del país.


Para quienes ya están siguiendo la cartelera cultural municipal, las buenas noticias continúan. Durante diciembre se programarán nuevas funciones y espectáculos familiares en el Teatro Municipal José Bohr y el Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro, incluyendo presentaciones de elencos locales, conciertos temáticos y actividades artísticas gratuitas para toda la comunidad. Las fechas, horarios y retiro de invitaciones serán anunciados semana a semana a través de las redes sociales del municipio, la página web www.puntaarenas.cl y la App Arenas.


Con salas repletas y creciente interés del público, el cierre de la Cartelera Cultural 2025 promete mantener el ritmo que ha caracterizado a la temporada: espectáculos de calidad, espacios repletos y una amplia variedad de propuestas que ponen el talento local en el centro.


CORO DE VOCES BLANCAS DESLUMBRÓ CON EMOTIVA GALA NAVIDEÑA A TEATRO LLENO

ESTE LUNES 1 DE DICIEMBRE COMIENZA LA RENDICIÓN DE LA PAES REGULAR 2025, ADMISIÓN 2026

El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre, más de 300 mil inscritos e inscritas rendirán la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).


EN LA CORPORACIÓN CULTURAL DE LAS CONDES SE DIO EL CIERRE AL PROYECTO COLOREARTE 2025

GOBIERNO REALIZÓ EN PUNTA ARENAS INTERVENCIÓN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS Y ADOLESCENTES