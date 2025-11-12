12 de noviembre de 2025
"SENDEROS DEL NAZARENO" LLEVÓ LA ESENCIA DEL FOLCLORE CHILOTE AL PROGRAMA CHILOÉ: MÚSICA, MAGIA Y TRADICIONES
En la más reciente emisión del programa Chiloé: música, magia y tradiciones, se presentó el conjunto Senderos del Nazareno, agrupación con 24 años de trayectoria en la región de Magallanes, dedicada a preservar y difundir la música y el folclore chilote.
Sus integrantes, todos de origen chilote y actualmente residentes en el extremo sur del país, compartieron parte de su historia, su quehacer artístico y el profundo vínculo que mantienen con las tradiciones del archipiélago.
El espacio permitió recorrer los sonidos, relatos y emociones que conforman la identidad cultural del sur de Chile.
El programa completo está disponible para quienes deseen revivir esta conversación cargada de música, memoria y tradición.
POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES
Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.
