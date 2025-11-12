Punta Arenas,
12 de noviembre de 2025

"SENDEROS DEL NAZARENO" LLEVÓ LA ESENCIA DEL FOLCLORE CHILOTE AL PROGRAMA CHILOÉ: MÚSICA, MAGIA Y TRADICIONES

​Chiloé: música, magia y tradiciones

En la más reciente emisión del programa Chiloé: música, magia y tradiciones, se presentó el conjunto Senderos del Nazareno, agrupación con 24 años de trayectoria en la región de Magallanes, dedicada a preservar y difundir la música y el folclore chilote. Sus integrantes, todos de origen chilote y actualmente residentes en el extremo sur del país, compartieron parte de su historia, su quehacer artístico y el profundo vínculo que mantienen con las tradiciones del archipiélago. El espacio permitió recorrer los sonidos, relatos y emociones que conforman la identidad cultural del sur de Chile. El programa completo está disponible para quienes deseen revivir esta conversación cargada de música, memoria y tradición.

"SENDEROS DEL NAZARENO" LLEVÓ LA ESENCIA DEL FOLCLORE CHILOTE AL PROGRAMA CHILOÉ: MÚSICA, MAGIA Y TRADICIONES

POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

Leer Más

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES INVITA A SER PARTE DE LA ESCUELA DE TENIS MUNICIPAL: SE ABREN CUPOS PARA INSCRIPCIONES DE NIÑOS Y ADULTOS INICIANTES

HASTA DICIEMBRE DE 2029: SENADO APROBÓ POR UNANIMIDAD PRORROGAR EL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

lam30casma