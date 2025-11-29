MAGO BALBONTINI HACE HISTORIA: LOGRA RÉCORD NACIONAL AL DESCENDER UN CERRO COMPLETAMENTE VENDADO POR LA TELETÓN

El Mago Balbontini no solo completó con éxito "El Descenso que Eleva", sino que además estableció un nuevo récord nacional al convertirse en el primer mago chileno en descender un cerro completamente vendado, guiado únicamente por sonidos y señales humanas, en un acto de confianza, valentía y sentido colectivo.







La jornada tuvo como protagonistas a estudiantes, docentes, padres y apoderados del Colegio Especial Dr. Ricardo Olea, acompañados por la Municipalidad de Rancagua, quienes no solo fueron espectadores, sino parte activa del desafío: coros de voces, instrucciones claras y un acompañamiento emocional sostenido fueron el soporte humano que permitió que el récord se hiciera realidad.







El Alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, valoró con gran empatía el logro de esta iniciativa, al expresar con orgullo que "esto ya no es solo deporte ni espectáculo: esto es comunidad. Hoy Rancagua no solo vio un récord histórico, lo construyó. Sostuvimos juntos al Mago Balbontini, y él sostuvo ante Chile un mensaje de unidad, empatía y confianza."







La Directora del Colegio Especial Dr. Ricardo Olea, María Belén Reyes, subrayó el impacto pedagógico y humano del momento, al comentar que "nuestros estudiantes no vinieron a mirar, vinieron a ser parte de la historia. Hoy aprendieron que la inclusión real se hace participando, creando y atreviéndose."







Visiblemente emocionado tras alcanzar la meta, el gran Mago Balbontini afirmó que "hoy bajé sin ver, pero acompañado por cientos que sí veían por mí. Este récord no es mío, es de los niños de Rancagua, de Chile. Cuando uno confía, nunca desciende solo. Estamos cansados pero celebramos un sueño que parecía imposible y que juntos transformamos en realidad. Mi gratitud es infinita a la Municipalidad de Rancagua, a los emprendedores, pymes, empresas y a un equipo extraordinario que empujó conmigo cada metro de este camino. Los niños fueron mi motor, mi coraje y mi razón para no rendirme. Estoy emocionado, agradecido y orgulloso de haber alcanzado algo que jamás se había hecho. Hoy demostramos que cuando unimos fuerzas, la magia ocurre":



El cierre de la actividad estuvo marcado por aplausos, lágrimas y abrazos, en una escena que dejó grabada una certeza: cuando un país confía, ningún descenso es caída; es impulso para elevarnos todos y todas. Invitamos a toda la ciudadanía a mantener vivo este espíritu solidario, colaborando y aportando a Teletón en la cuenta Banco de Chile 24.500-03. Porque la inclusión no se declara, sino que se construye con hechos que cambian vidas.

