Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de noviembre de 2025

MAGO BALBONTINI HACE HISTORIA: LOGRA RÉCORD NACIONAL AL DESCENDER UN CERRO COMPLETAMENTE VENDADO POR LA TELETÓN

Rancagua vivió un día histórico para la inclusión y la Teletón 2025. ​

Teleton-2025-Rancagua-se-suma-al-desafio-El-Descenso-que-Eleva-que-podria-romper-un-record-nacional

El Mago Balbontini no solo completó con éxito "El Descenso que Eleva", sino que además estableció un nuevo récord nacional al convertirse en el primer mago chileno en descender un cerro completamente vendado, guiado únicamente por sonidos y señales humanas, en un acto de confianza, valentía y sentido colectivo.



La jornada tuvo como protagonistas a estudiantes, docentes, padres y apoderados del Colegio Especial Dr. Ricardo Olea, acompañados por la Municipalidad de Rancagua, quienes no solo fueron espectadores, sino parte activa del desafío: coros de voces, instrucciones claras y un acompañamiento emocional sostenido fueron el soporte humano que permitió que el récord se hiciera realidad.



El Alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, valoró con gran empatía el logro de esta iniciativa, al expresar con orgullo que "esto ya no es solo deporte ni espectáculo: esto es comunidad. Hoy Rancagua no solo vio un récord histórico, lo construyó. Sostuvimos juntos al Mago Balbontini, y él sostuvo ante Chile un mensaje de unidad, empatía y confianza."



La Directora del Colegio Especial Dr. Ricardo Olea, María Belén Reyes, subrayó el impacto pedagógico y humano del momento, al comentar que "nuestros estudiantes no vinieron a mirar, vinieron a ser parte de la historia. Hoy aprendieron que la inclusión real se hace participando, creando y atreviéndose."



Visiblemente emocionado tras alcanzar la meta, el gran Mago Balbontini afirmó que "hoy bajé sin ver, pero acompañado por cientos que sí veían por mí. Este récord no es mío, es de los niños de Rancagua, de Chile. Cuando uno confía, nunca desciende solo. Estamos cansados pero celebramos un sueño que parecía imposible y que juntos transformamos en realidad. Mi gratitud es infinita a la Municipalidad de Rancagua, a los emprendedores, pymes, empresas y a un equipo extraordinario que empujó conmigo cada metro de este camino. Los niños fueron mi motor, mi coraje y mi razón para no rendirme. Estoy emocionado, agradecido y orgulloso de haber alcanzado algo que jamás se había hecho. Hoy demostramos que cuando unimos fuerzas, la magia ocurre":


El cierre de la actividad estuvo marcado por aplausos, lágrimas y abrazos, en una escena que dejó grabada una certeza: cuando un país confía, ningún descenso es caída; es impulso para elevarnos todos y todas. Invitamos a toda la ciudadanía a mantener vivo este espíritu solidario, colaborando y aportando a Teletón en la cuenta Banco de Chile 24.500-03. Porque la inclusión no se declara, sino que se construye con hechos que cambian vidas.


Limpieza Humedal Tres Puentes Oct 25 (27)

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN: HISTÓRICAS JORNADAS DE LIMPIEZA EN EL HUMEDAL TRES PUENTES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

Leer Más

Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


V CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA (8)
nuestrospodcast
J

CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
umag

PARTICIPACIÓN DE UMAG EN FERIA DE H2V DESTACA PROGRAMAS Y PREPARACIÓN PARA LA NUEVA INDUSTRIA ENERGÉTICA

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
gascoeduca

GASCO EDUCA DESTACA AVANCES HACIA UN FUTURO ENERGÉTICO MÁS VERDE EN LA 3° FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
ministramop

MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS JESSICA LÓPEZ POSICIONA VICUÑA–YENDEGAIA Y EL PUERTO MULTIPROPÓSITO COMO PRIORIDADES, JUNTO A PPH Y CENTRO DE REHABILITACIÓN EN SU VISITA POR MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250