148 ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA PARTICIPARON DE LA PRIMERA MUESTRA ARTÍSTICA VOCES Y PASOS DEL SUR

​El gimnasio del Liceo Alberto Barrera se llenó de luces, baile, música y alegría, y es que en su interior se celebró la Primera Muestra Artística “Voces y Paso del Sur”, un evento organizado por el SLEP Magallanes en el contexto del día de la nueva educación pública que se celebra cada 24 de noviembre tras la aprobación de la ley que creó los servicios locales, hace 8 años.



El evento contó con 148 estudiantes inscritos de 13 establecimientos de Punta Arenas y con 14 números artísticos enfocados en la danza y la música. José Miguel Medina estudiante de octavo básico de la Escuela 18 de Septiembre, destacó su paso por el escenario: “fue algo inesperado y nos gustó muchísimo. Nosotros teníamos la motivación para venir a este lugar a cantar y ha sido un gusto enorme y a mí me ha encantado, al grupo le ha encantado”.



A su vez, Alexia Solórzano, alumna de octavo básico de la Escuela España, comentó acerca de su presentación en el evento: “hicimos un homenaje a Magallanes, ya que en mi colegio hacemos cada año una muestra multicultural y este año decidimos hacer una como de Magallanes en general. La obra en realidad dura veinte minutos, pero bailamos cinco”.



Desde el Servicio Local de Educación Pública Magallanes, Elizabeth Aránguiz, subdirectora de Apoyo Técnico Pedagógico, explicó el origen de esta actividad: “hemos invitado a todos los establecimientos de la comuna de Punta Arenas a presentarse artísticamente con los números que ellos consideran importantes y bonitos para mostrar a la comunidad, celebrando hoy día, por decirlo, nuestro cumpleaños”.



Estudiantes de la Escuela 18 de Septiembre, Liceo Luis Alberto Barrera, Instituto Superior de Comercio, Escuela Hernando de Magallanes y de la Escuela Arturo Prat, que son parte del taller de locución del SLEP, fueron los encargados de animar el evento y es que por medio de estas clases los escolares tienen la posibilidad de aprender a manejar su voz y poder liderar en actividades de sus establecimientos, así como en estas instancias.



Bailarinas de ballet, una presentación de Zúmbale Lupinos realizada por párvulos de la Escuela Patagonia y bandas musicales, acapararon miradas en el escenario en lo que fue una muestra artística no competitiva, en donde cada estudiante recibió una medalla y una colación por presentarse en esta primera celebración a la nueva educación pública que se realiza en Magallanes.



La Primera Muestra Artística “Voces y Pasos del Sur”, es la antesala a la realización del Festival Folclórico Estudiantil en la Patagonia, que se realizará el próximo jueves 4 y viernes 5 de diciembre en el mismo gimnasio, perteneciente al Liceo Luis Alberto Barrera.



