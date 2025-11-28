Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

28 de noviembre de 2025

MINISTRA DE OBRAS PÚBLICAS JESSICA LÓPEZ POSICIONA VICUÑA–YENDEGAIA Y EL PUERTO MULTIPROPÓSITO COMO PRIORIDADES, JUNTO A PPH Y CENTRO DE REHABILITACIÓN EN SU VISITA POR MAGALLANES

Buenos días región.

ministramop

Esta mañana, en el programa "Buenos días región" en Magallanes, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, conversó e informó a la ciudadanía sobre el estado y proyecciones de diversas obras clave para el desarrollo de Puerto Williams y la Región de Magallanes, con foco en la construcción de la Infraestructura Portuaria Multipropósito de Puerto Williams, el avance del Plan Nacional de Puntos de Posada para Helicópteros (PPH) y el futuro Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur.

Durante la entrevista, la secretaria de Estado explicó que la nueva infraestructura portuaria responde a la necesidad de dotar a la ciudad más austral de Chile de un equipamiento capaz de atender el creciente tránsito marítimo por el Canal Beagle, que incluye naves científicas, cruceros con destino a la Antártica y embarcaciones de la Armada. El proyecto se emplaza en Punta Lagunilla, al oeste de la caleta de pescadores, y permitirá recibir cruceros de hasta 240 metros de eslora. Forma parte del Plan Especial de Zonas Extremas de Magallanes (PEDZE) y contempla una inversión superior a 50 mil millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y fondos sectoriales del MOP.

López detalló el estado de avance por etapas. La Etapa 1, ya finalizada, consideró la construcción de un muelle de 150 metros y un cabezo frontal de 130 metros, además de una explanada, con una inversión de más de 20.583 millones de pesos. La Etapa 2, cuyas obras se inician ahora, comprende dos dolphin o duques de alba y cuatro postes de amarre, con una inversión que supera los 20.407 millones de pesos y un plazo estimado de 578 días. En tanto, las Etapas 3 y 4, con una inversión adicional de 10 mil millones de pesos, incorporarán pavimentación de la explanada, sistemas de agua potable y combustible para naves, y la construcción de edificios para recepción de pasajeros, servicios fiscalizadores y administración.

La ministra también abordó el avance del Plan Nacional de Puntos de Posada para Helicópteros, anunciado en enero de 2024, que proyecta construir 260 puntos a 2030. Estos espacios son esenciales en zonas donde la geografía dificulta la operación de aeronaves mayores, permitiendo apoyar labores de emergencia, evacuaciones aeromédicas, rescates y monitoreo. Hasta la fecha, se han completado 90 PPH y otros 20 están en construcción, proyectando llegar a 110 en marzo de 2026, con una inversión superior a 35 mil millones de pesos.

En Magallanes, la Dirección de Aeropuertos ha finalizado ocho PPH, con una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos. Entre ellos destaca el recientemente concluido Punto de Posada de Puerto Toro, terminado en junio de 2025, con una inversión de 753 millones de pesos. La plataforma de aluminio de 9,15 x 9,15 metros, con sistema de luces LED controlables desde el helicóptero, ayudas visuales, red de seguridad, sistema contra incendios y energía solar, permite operaciones seguras en una de las zonas más aisladas del país. La ministra señaló además que se proyecta construir un PPH en Visviri en 2027, lo que permitirá que ambas localidades más extremas del país cuenten con conectividad aérea mediante helicópteros.

Otro de los temas destacados fue el futuro Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur en Puerto Williams, infraestructura largamente anhelada en una comuna que no cuenta con servicios especializados en rehabilitación física. El centro, de 424 metros cuadrados, beneficiará a 177 personas y contará con salas multipropósito, boxes de atención, piscina terapéutica, camarines y un departamento para profesionales. La inversión supera los 3.600 millones de pesos a través del FNDR, y una vez entregado el terreno —cedido en comodato al Club de Leones tras desafectación municipal—, la construcción deberá ejecutarse en 240 días corridos.

La ministra destacó que este proyecto permitirá mejorar el acceso equitativo a la salud en un territorio aislado, reduciendo los costos económicos y sociales asociados al traslado de pacientes a Punta Arenas, fortaleciendo la red local y generando empleos, capacitación y retención de profesionales. Recordó también la trayectoria del Club de Leones Cruz del Sur, organización sin fines de lucro fundada en 1977, que hoy atiende gratuitamente a más de 2.000 personas en centros de rehabilitación en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, además de liderar campañas y operativos sociales de amplio alcance.


pdteboriclorca

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE INICIO DE OBRAS DEL PARQUE VILLA ALFREDO LORCA EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE INICIO DE OBRAS DEL PARQUE VILLA ALFREDO LORCA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

pdteboriclorca
nuestrospodcast
2do Encuentro Construcción CChC Magallanes (23)

CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
FOTO LOS GALOS 2024

TRAS EXITOSA GIRA POR CENTROAMÉRICA “LOS GALOS” ATERRIZAN EN PUNTA ARENAS

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
claudiabarrientos

"ES LA CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA”: EX CANDIDATA CLAUDIA BARRIENTOS POR CRISIS DE PARTIDOS TRAS LAS ELECCIONES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
2025-NOV CHARLA DESARROLLO GANADERO

SAG MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR EN CHARLA SOBRE DESARROLLO GANADERO

Operativo de Policía Marítima en ferry de conectividad 3