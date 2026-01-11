DESPUÉS DE 33 AÑOS: CHILENO DIEGO MOYA SE LUCE CON RÉCORD E HISTÓRICO TRIUNFO EN IRONMAN PUCÓN 2026

El triatleta nacional Diego Moya Chamorro inscribió su nombre en la historia del IRONMAN 70.3 Pucón 2026, al ganar la prueba masculina luego de completar un tiempo de 3 horas, 42 minutos y siete segundos.

Ovacionado por el público local, la sublime actuación del santiaguino y 17° del ranking mundial lo catapulta como el mayor tiempo histórico de la competencia, siendo además el primer triunfo masculino (tras Cristian Bustos), primer chileno en conseguirlo desde 2001.

​El podio de la categoría élite lo completaron el argentino Luciano Taccone y otro chileno, Martín Baeza.

“No venía por el récord, venía por el triunfo. Sorpresivo el récord, pero venía con buenas piernas y desde Valdivia con buenas sensaciones”, comentó un Diego Moya que, tal como dijo, contaba con un triunfo en el Ironman de Valdivia.

Ahora, en Pucón, encontró su revancha y mejoró su actuación en relación a la edición del año pasado, en la que terminó cuarto.

Cecilia Pérez se corona otra vez en el Ironman de Pucón: una chilena en el podio

La competencia femenina, en tanto, reiteró el dominio de la mexicana Cecilia Pérez, seguida de la argentina Romina Biagioli y la chilena y atleta UC, Francisca Garrido. Cuarta terminó la nacional y bicampeona en 2025, Macarena Salazar.

“Estuvo muy duro. Es mi cuarta semana de entrenamiento y las penínsulas son durísimas. Al final de cuentas logramos terminar bien”, comentó la triatleta azteca, que se alista para comenzar su ciclo olímpico de cara a la clasificación a la cita de Los Ángeles 2028.