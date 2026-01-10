10 de enero de 2026
MINISTERIO DE SALUD INFORMA CASO IMPORTADO DE SARAMPIÓN EN CHILE
El Ministerio de Salud (MINSAL) informó que el Instituto de Salud Pública (ISP) dio una confirmación de un caso importado de sarampión en la Región Metropolitana.
Se trata de una persona adulta con antecedentes de viaje reciente a Europa y Sudamérica, sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país. El paciente se encuentra en buen estado de salud, recibiendo tratamiento sintomático ambulatorio, y ya completó su período de aislamiento. Los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación. Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación.
Chile mantiene su estatus de “eliminación de sarampión” otorgado por la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El último caso importado registrado en el país fue en 2023.
¿Qué es el sarampión?
Síntomas a reconocer
→ Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días
→ Fiebre alta
→ Tos y congestión nasal
→ Sensibilidad a la luz (fotofobia)
→ Conjuntivitis (ojos rojos)
→ Malestar general y dolor articular
→ Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas
¿Qué hacer si presenta síntomas?
→ Use mascarilla inmediatamente
→ Acuda a un centro de salud lo antes posible.
→ Evite el contacto con otras personas
→ Informe sobre sus antecedentes de viaje
Medidas de prevención
→ Mantenga al día su esquema de vacunación
→ Lávese las manos frecuentemente
→ Cúbrase nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar
→ Evite el contacto con personas enfermas
Para orientación sobre sarampión u otras enfermedades, llame a Salud Responde: 600 360 7777
