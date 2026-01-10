Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino enero
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de enero de 2026

MINISTERIO DE SALUD INFORMA CASO IMPORTADO DE SARAMPIÓN EN CHILE

El Ministerio de Salud (MINSAL) informó que el Instituto de Salud Pública (ISP) dio una confirmación de un caso importado de sarampión en la Región Metropolitana.

Sarampion

Se trata de una persona adulta con antecedentes de viaje reciente a Europa y Sudamérica, sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país. El paciente se encuentra en buen estado de salud, recibiendo tratamiento sintomático ambulatorio, y ya completó su período de aislamiento. Los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación. Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación.

Chile mantiene su estatus de “eliminación de sarampión” otorgado por la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El último caso importado registrado en el país fue en 2023.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar). Sus características principales son:
 
→ Período de incubación: 7 a 21 días.

→ Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel.

→Riesgo: Puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves.

Síntomas a reconocer

→ Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días 

→ Fiebre alta 

→ Tos y congestión nasal 

→ Sensibilidad a la luz (fotofobia) 

→ Conjuntivitis (ojos rojos)

→ Malestar general y dolor articular 

→ Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas

¿Qué hacer si presenta síntomas?

→ Use mascarilla inmediatamente 

→ Acuda a un centro de salud lo antes posible.

→ Evite el contacto con otras personas 

→ Informe sobre sus antecedentes de viaje

Medidas de prevención

→ Mantenga al día su esquema de vacunación 

→ Lávese las manos frecuentemente 

→ Cúbrase nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar 

→ Evite el contacto con personas enfermas

Para orientación sobre sarampión u otras enfermedades, llame a Salud Responde: 600 360 7777



directorhospitalwilliams

JAIME ARTEAGA VERA LIDERARÁ EL HOSPITAL COMUNITARIO CRISTINA CALDERÓN EN PUERTO WILLIAMS DESDE EL 12 DE ENERO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO INVALIDA REMATE DE VEHÍCULOS DEL CORRAL MUNICIPAL

Leer Más

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

​El proceso será reprogramado tras detectar observación administrativa.

CORRAL MUNICIPAL (2)
nuestrospodcast
Jornada inaugural Jesús María delegación Chilena

EQUIPO CHILENO YA ESTÁ EN JESÚS MARÍA PARA COMPETIR EN EL FESTIVAL NACIONAL DE DOMA Y FOLKLORE 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Sarampion

MINISTERIO DE SALUD INFORMA CASO IMPORTADO DE SARAMPIÓN EN CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino enero
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
exposición en natales “Historia Visual del Parque Marino Francisco Coloane”

INAUGURAN EN PUERTO NATALES LA EXPOSICIÓN “HISTORIA VISUAL DEL PARQUE MARINO FRANCISCO COLOANE”

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
balletmunicipal

TRES ESTUDIANTES DE LA ESCUELITA DE BALLET MUNICIPAL SON SELECCIONADAS PARA CURSO INTERNACIONAL DEL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO Y LA ÓPERA DE PARÍS