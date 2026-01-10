MINISTERIO DE SALUD INFORMA CASO IMPORTADO DE SARAMPIÓN EN CHILE

Se trata de una persona adulta con antecedentes de viaje reciente a Europa y Sudamérica, sin registro de vacunación contra sarampión-rubéola en el país. El paciente se encuentra en buen estado de salud, recibiendo tratamiento sintomático ambulatorio, y ya completó su período de aislamiento. Los equipos de salud están realizando el seguimiento activo de los contactos cercanos para contener cualquier posible propagación. Las autoridades sanitarias continúan con la vigilancia epidemiológica y mantendrán informada a la población sobre la evolución de la situación.



Chile mantiene su estatus de “eliminación de sarampión” otorgado por la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El último caso importado registrado en el país fue en 2023.

¿Qué es el sarampión?



El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias (al toser, estornudar o hablar). Sus características principales son:

→ Período de incubación: 7 a 21 días.





→ Período de contagio: desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de las manchas en la piel.

​



→Riesgo: Puede causar brotes en poblaciones no vacunadas y complicaciones graves.







Síntomas a reconocer



→ Manchas rojas en la piel (exantema) que duran de 3 a 7 días

→ Fiebre alta

→ Tos y congestión nasal

→ Sensibilidad a la luz (fotofobia)

→ Conjuntivitis (ojos rojos)

→ Malestar general y dolor articular

→ Descamación fina de la piel tras desaparecer las manchas



¿Qué hacer si presenta síntomas?



→ Use mascarilla inmediatamente

→ Acuda a un centro de salud lo antes posible.

→ Evite el contacto con otras personas

→ Informe sobre sus antecedentes de viaje

Medidas de prevención



→ Mantenga al día su esquema de vacunación

→ Lávese las manos frecuentemente

→ Cúbrase nariz y boca con el antebrazo al toser o estornudar

→ Evite el contacto con personas enfermas



Para orientación sobre sarampión u otras enfermedades, llame a Salud Responde: 600 360 7777









